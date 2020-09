Nach Angaben der Zeitung verfügt der 80 Jahre alte Gründer von LidlLidl und KauflandKaufland über ein geschätztes Vermögen von 41,8 Milliarden Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Familie Reimann (Coty, Jacobs Douwe Egberts) mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 21,45 Milliarden Euro sowie die Familie Wolfgang Porsche (Porsche, VW) mit 20,0 Milliarden Euro.

Zusammengenommen beläuft sich das Vermögen der 1.000 reichsten Deutschen nach Angaben der "Welt am Sonntag" derzeit auf geschätzte 1,1 Billionen Euro - das sind 0,76 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden 251 Milliarden-Vermögen in Deutschland ermittelt - acht weniger als ein Jahr zuvor. Für die Rangliste berücksichtigt werden unter anderem Aktienkapital, Unternehmen, Kapitalanlagen, Immobilien, aber auch Kunstsammlungen und Familienstiftungen. (dpa/rs)

Die Auflistung der reichsten Deutschen wurde in den Vorjahren vom Wirtschaftsmagazin "Bilanz" veröffentlicht. In der "Welt am Sonntag" erscheint sie nach Angaben der Zeitung nun zum ersten Mal. - Bei allen Vermögensangaben in der Rangliste handelt es sich um Schätzungen. Grundlage der Erhebung sind nach Angaben der "Welt am Sonntag" Recherchen unter anderem in Registern, in Archiv- und Dokumentensammlungen, bei Vermögensverwaltern, Finanzexperten und Ökonomen, bei Anwälten und Vertretern der Rangliste selbst.