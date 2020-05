Den derzeit laufenden 18. Jahrgang des "CIO des Jahres", dem vielleicht wichtigsten Award für IT-Manager in Deutschland, wollen wir in diesem Jahr mit einem Blog begleiten. Dabei geben wir Ihnen auf dem Weg zur Preisverleihung Einblick in die Entstehung des Wettbewerbs und der begleitenden Veranstaltungen. Zudem schauen wir zurück auf die fantastischen Sieger des Vorjahres und bieten Ihnen die wichtigsten Informationen rund um den "CIO des Jahres" 2020. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr CIO-des-Jahres-Team!