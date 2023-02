47,3 Prozent und damit fast jeder zweite ist übergewichtig, 17 Prozent der Bevölkerung sogar in einem krankhaften Ausmaß. Das hat eine Studie des Nationalen Instituts für Gesundheit und medizinische Forschung (Inserm) und der Universitätsklinik Montpellier ergeben. Dabei nimmt der Anteil krankhaft Übergewichtiger seit Jahren zu. Besonders stark ist die Zunahme bei jungen Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren.

Die Zunahme der Fettleibigkeit lässt sich den Forschern zufolge in erster Linie durch die Ernährung erklären, mehr als durch Mangel an Bewegung, wie der Sender France Info am Dienstag berichtete. Das Problem ist demnach, dass der Anteil industriell verarbeiteter Lebensmittel auf den Speiseplänen zunimmt. Denn ein Gramm verarbeitetes Essen habe mehr Kalorien als das gleiche Essen, das zu Hause zubereitet werde, hieß es weiter.

Kaufkraft und Zeitmangel ursächlich

Natürlich stehe hinter dem Griff zu Fertiggerichten die Frage der Kaufkraft und des Zeitmangels. Deshalb müsse die Politik den Menschen helfen, gesündere Lebensmittelentscheidungen zu treffen, sagten die Forscher. "Die Menschen sind nicht süchtig nach schlechtem Essen, aber sie werden dazu verleitet, es zu kaufen, weil es billiger ist", zitierte die Zeitung "Le Monde" am Dienstag die Inserm-Studienleiterin Annick Fontbonne. "Lebensmittel von guter Qualität, Lebensmittel, die als gesund bezeichnet werden, sind in der Regel teurer." Führungskräfte seien daher deutlich weniger von Fettleibigkeit betroffen als Arbeiter und Angestellte.

Beim Übergewicht gibt es in Frankreich nach der Studie auch ein regionales Gefälle. Im Norden und Nordosten ist der Anteil Übergewichtiger am größten, nach Süden hin nimmt der Anteil ab. Die wenigsten Menschen mit Gewichtsproblemen gibt es im Großraum Paris und in der westfranzösischen Region Pays de la Loire.