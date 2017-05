Das Unternehmen FestoFesto aus Esslingen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden in über 35 Branchen. "Wir freuen uns, mit Sysback einen erfahrenen IT-Service Partner im Bereich der IT-Automation gefunden zu haben, der uns in der Automatisierung unserer gesamten IT-Infrastruktur professionell mit seinem Automations-Methodenwissen unterstützt", sagte Dieter Bez, Projektleiter des Festo IT Infrastruktur Automationsprojektes.

Einführung holistischer Automation in der IT-Infrastruktur

Sysback hat dem Unternehmen in den vergangenen Monaten dabei geholfen, den Automationsgrad zu erhöhen - von der Idee, der Entwicklung des Umsetzungsplans anhand derer das Unternehmen die Umsetzung konkreter Use-Cases starten konnte. Ziel war die sukzessive Einführung holistischer Automation in der IT-Infrastruktur.

Komplexe Deployment Use Cases und ITIL-Prozesse

"Zu Beginn stehen viele komplexe Deployment Use Cases, die in einer heterogenen IT-Landschaft vollständig automatisiert werden, danach werden viele weitere Use Cases aus den verschiedenen ITIL-Prozessen folgen", sagte Alessandro Bello, Bereichsleiter Automation bei Sysback. Damit gewänne die Festo-IT deutlich an Effizienz und Flexibilität, die Qualität steige und die Time to Market verkürze sich.

Sysback realisiert das Projekt zusammen mit dem Automationssoftware-Partner Flowster Solutions aus Potsdam.

Festo | IT Infrastructure Automation

Branche: IndustrieIndustrie

Zeitrahmen: 8 bis 10 Monate

Mitarbeiter: Festo 4, Sysback 3, Flowster 3

Aufwand: Mehr als 100 Manntage

Produkte: Flowster Studio Enterprise

Dienstleister: Sysback AG

Einsatzort: Deutschland, später weltweit

Internet: www.festo.com