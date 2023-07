Fischer dürfte jedem Hand- und Heimwerker bekannt sein, speziell durch Befestigungslösungen wie Dübel. Doch das Familienunternehmen aus dem Schwarzwald mit rund 5.600 Beschäftigten ist auch in weiteren Branchen aktiv, etwa als Hersteller von Komponenten für den Innenraum von Fahrzeugen und von Elektroniksystemen. Kinder, Auszubildende und Studenten wiederum lernen mit Konstruktionsbaukästen von Fischertechnik, technische Modelle zu bauen und zu programmieren, bis hin zum RoboterRoboter.

Auch im eigenen Haus treibt Fischer die DigitalisierungDigitalisierung voran. Das zeigt sich im Bereich Human Resources (HR). Statt weiterhin mit Papierakten zu arbeiten, setzt die Unternehmensgruppe nun die Software Centric Employee File von Centric Germany ein. Rund 2.700 Papierdokumente wurden in E-Akten importiert.

Wichtig: Unterstützung von SAP HCM

Für die Software von Centric sprach, dass sie mit SAP zusammenarbeitet: "Centric bietet ein umfassendes modulares Lösungsportfolio, das sowohl in SAP HCM als auch in SAP Successfactors lauffähig ist", erläutert Edo Harms, Abteilungsleiter Entgeltabrechnung der Fischerwerke. "Damit haben wir vielfältige Möglichkeiten zum fachlichen Ausbau unserer Personalprozesse und bleiben auch technologisch flexibel."

Aus Sicht der IT- und HR-Fachleute der Fischer Gruppe sprachen weitere Punkte für den Ansatz von Centric, etwa die einfache Bedienung und der große Funktionsumfang. Außerdem lassen sich Dokumente mit SAP-Anwendungen automatisiert erstellen und in die digitale Personalakte überführen. Dies vereinfacht beispielsweise das Erstellen von Arbeitszeugnissen. Diese Funktionen will Fischer mithilfe von Centric Document Builder und des Zeugnis-Generators integrieren.

Alle Vorgaben der DSGVO werden eingehalten

Zugriff auf die digitalen Personalunterlagen haben Mitarbeiter aus dem HR-BereicHR-Bereich und Führungskräfte - ohne Sicherheitsrisiken. So lassen sich die digitalen Unterlagen beispielsweise an andere interne Nutzer "ausleihen". In solchen Fällen ist jederzeit nachvollziehbar, wo sich die Informationen befinden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung vollständig und mit geringerem Aufwand einhalten lassen. Dies stellen hinterlegte Löschfristen sicher, in Verbindung mit dezidierten Zugriffsrechten auf Dokumentenebene und revisionssicheren Abläufen.

Nächster Schritt: Entgeltabrechnung verbessern

Im nächsten Schritt will Fischer die Entgeltabrechnung optimieren. Zu diesem Zweck implementiert das Unternehmen die Audit- und Compliance-Tools von Centric. Auch diese lassen sich in SAP HCM integrieren.

Fischer | Digitale Personalakte

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Papierdokumente und Prozesse im HR-Bereich digitalisieren

Lösung: Digitale Personalakte von Centric Germany

Partner: Centric Germany