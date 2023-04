Die Fraport AGFraport AG, die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main, nutzt die Analytics-Plattform Viya von SAS, um die Ressourcen des Ground-Handling-Personals auf das Passagieraufkommen abzustimmen. Die Plattform wird als Cloud-ServiceCloud-Service über Microsoft Azure bereitgestellt. Sie ermöglicht es Fraport, flexibel auf Änderungen des Flugplans zu reagieren, ohne dass der Betrieb des Flughafens beeinträchtigt wird.

SAS Viya verwendet zu diesem Zweck KI-Funktionen. Sie ermitteln beispielsweise anhand von Daten wie Wetterverhältnissen, Verspätungen und Defekten, wann welche Flüge an bestimmten Gates ankommen. Die Fachleute des Fraport können dadurch das Bodenpersonal entsprechend bereitstellen. Möglicherweise gilt das künftig auch für autonome Gepäck- und Frachtschlepper. Fraport hat 2023 einen Test mit selbst fahrenden, elektrisch betriebenen Transportfahrzeugen gestartet.

Als Managed-Service bereitgestellt

SAS stellt die Analysesoftware SAS Viya on Azure als Managed Cloud Service bereit. Dies erfolgt in Einklang mit der IT-Strategie von Fraport. Das Unternehmen hat sich für einen Cloud-First-Ansatz entschieden, also eine weitreichende Verlagerung von IT-Diensten und Applikationen in die Cloud.

Derzeit nutzen rund 1.700 Beschäftigte von Fraport SAS Viya on Azure. Das Unternehmen will jedoch mehr Nutzern den Zugang zur Plattform ermöglichen. Dadurch stehen die Analytics-Funktionen weiteren Geschäftsbereichen zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil aus Sicht von Fraport ist, dass dadurch die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen erheblich erleichtert wird.

"Einen Flughafen zu betreiben, erfordert Effizienz, schnelle Entscheidungen und eine enge Verzahnung aller Business-Bereiche. Eine Cloud-native Artificial IntelligenceArtificial Intelligence Platform wie SAS Viya on Azure ist hier ein echter Game Changer", erläutert Wolfgang StandhaftWolfgang Standhaft, CIO der Fraport AG." Helene Lengler, Managing Director von SAS Deutschland, ergänzt: "Die Fraport AG und SAS arbeiten bereits seit 25 Jahren in einer engen Partnerschaft zusammen. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Fraport, mit SAS Viya in die Zukunft durchzustarten."

Cloud als Erweiterung bestehender Lösung

Schon länger setzt Fraport Software von SAS sein. Nun werden Anwendungen über die Azure-Cloud bereitgestellt. "Auf SAS als Partner können wir uns verlassen. Die enge Partnerschaft von SAS und Microsoft schafft zusätzliches Vertrauen beim Schritt in die Cloud", unterstreicht Wolfgang Standhaft. "SAS Viya wird uns einen wesentlichen Schritt in Richtung einer analytisch getriebenen und damit zukunftssicheren Organisation weiterbringen."

Fraport | KI-basierte Analyse

Branche: FlugverkehrFlugverkehr

Use Case: Bodenservice auf Passagierzahlen abstimmen

Lösung: Cloud-basierte Analytics-Plattform mit KI-Funktionen

Partner: SAS