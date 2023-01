"Das vergangene Jahr brachte extreme Höhen und Tiefen für Arbeitssuchende und Mitarbeiter, aber trotz eines zunehmend unsicheren Arbeitsmarktes zeigen die Daten, dass es immer noch Unternehmen gibt, denen die Mitarbeiterzufriedenheit überdurchschnittlich wichtig ist", kommentiert Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer von Glassdoor, das Ergebnis des Firmenrankings. Und weiter: "Es macht Mut, zu sehen, dass sich die Unternehmen stark auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sowie Themen wie Vielfalt und Inklusion, aber auch auf wettbewerbsfähige Sozialleistungen und flexible Arbeitsmodelle konzentrieren."

Anders als bei anderen Arbeitgeber-Siegeln basiert der Glassdoor-Award auf dem freiwilligen und anonymen Feedback der Mitarbeiter der letzten zwölf Monate - darauf legt der Personaldienstleister großen Wert. Arbeitnehmer können eine Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihren Arbeitgeber bewerten.

Glassdoor-Ranking: Die Top 10 Arbeitgeber in Deutschland

Die Glassdoor-Rankings wurde in fünf Ländern erstellt: in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung der Arbeitgeber innerhalb des letzten Jahres (Bewertungen auf einer Fünf-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden; 3,0 = in Ordnung; 5,0 = sehr zufrieden).

Die zehn besten Arbeitgeber in Deutschland sind:

McKinsey & Company (4,7) Salesforce (4,6) SiemensSiemens Healthineers (4,6) SAPSAP (4,6) PorschePorsche (4,6) Forschungszentrum Jülich (4,6) BoschBosch (4,6) RocheRoche (4,6) DLR (4,6) InfineonInfineon Technologies (4,6)

Apple abgeschlagen, Google bleibt außen vor

McKinsey & Company kehrt dieses Jahr nicht nur in das Ranking zurück, sondern landet mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 auch direkt an der Spitze - das Unternehmen war erst einmal zuvor im Jahr 2020 im Ranking vertreten und belegte damals Platz vier. Der Vorjahressieger Salesforce landet auf Platz zwei (4,6). Somit verteidigt das Technologieunternehmen zwar nicht seine Spitzenposition, hält sich jedoch unter den Top drei. Vorjahreszweiter Google ist dieses Jahr hingegen nicht im Ranking vertreten.

Siemens Healthineers komplettiert das Spitzentrio mit einer Durchschnittsbewertung im untersuchten Zeitraum von 4,6. Das Healthcare-Unternehmen ist gleichzeitig der größte Aufsteiger - es verbessert sich von Rang 15 um zwölf Plätze. Auch 2023 finden sich viele Newcomer auf der Gewinnerliste. Acht Unternehmen der Top 25 zählten seit Einführung des Preises noch nie zu den Gewinnern der besten Arbeitgeber Deutschlands - dazu gehört unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Platz 9, 4,6), das es auch in die Top Ten geschafft hat. Auch Technologieriese Apple ist zum ersten Mal Teil des Rankings und belegt Platz 23 (4,5). Bei mehr als der Hälfte (56 Prozent) der besten 25 Arbeitgeber des Jahres handelt es sich um Firmen mit einem Hauptsitz in Deutschland.

Technologieunternehmen am stärksten vertreten

Die Tech-Branche ist auch in diesem Jahr der Gewinner des Rankings: Mit sieben Unternehmen ist sie am stärksten unter den Top 25 vertreten. Mit Salesforce und SAP befinden sich zwei Technologieunternehmen unter den besten fünf. SAP ist zugleich das einzige Unternehmen, das bisher jedes Jahr in der Liste der besten Arbeitgeber Deutschlands vertreten war.

Alle weiteren Tech-Unternehmen befinden sich auf den Plätzen 19 bis 23 - darunter die Neuzugänge wie die deutschen Startup-Einhörner Nord Security (Platz 20, 4,5) und Celonis (Platz 21, 4,5) sowie Apple (Platz 23, 4,5). MHP - A Porsche Company (4,5) belegt Platz 19 und rutscht um drei Plätze ab. Branchenriese Microsoft (4,5) schafft es auf Platz 22 und verbessert sich um zwei Ränge im Vergleich zum Vorjahr. Mit Salesforce, SAP und Microsoft tauchen dieses Jahr drei Tech-Unternehmen in allen fünf Länderrankings auf - alle drei sind bereits zum fünften Mal auf der Liste der besten Arbeitgeber Deutschlands vertreten.