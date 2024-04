"Mich hat angesprochen, wie ehrgeizig und gleichzeitig mit wie viel Augenmaß Flix seine Ziele verfolgt - in neue Märkte expandiert, seine Services kontinuierlich verbessert und auch seine Tech-Plattform, -Prozesse und das -Team weiterentwickeln will," erläutert Hanna Huber gegenüber der CIO-Redaktion ihre Motivation, zum Reiseunternehmen zu wechseln. Seit April 2024 ist sie SVP Technology der Flix SE und CTO der Technologiesparte Flix Tech. Die Position wurde neu geschaffen. Huber berichtet an Flix-CIO Daniel Krauss.

Huber ergänzt: "Unsere Fahrgäste und die Customer Journey stehen bei allen Prozessen und Diskussionen im Vordergrund. Diese Tech-Produkte und -Services mit einem so tollen Team in 43 Ländern weiter voranzutreiben, darauf freue ich mich!"

Mit Tech-Initiativen kennt sich die 44-jährige promovierte Kommunikationswissenschaftlerin aus und bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit. Zuletzt war sie Chief Information & Digital Officer der schweizerischen Calida Group. Davor hatte sie diverse IT-Führungspositionen bei den Handelsunternehmen Otto und Zalando inne.

Zu ihren Aufgaben bei Flix zählt, die cross-funktional aufgestellten Tech- und Digital-Produktteams an mehreren Standorten zu leiten. Zudem soll sie die Strategie des Verkehrsanbieters auf globaler Ebene weiterentwickeln, die Tech-Organisation professionalisieren und die Technologieplattform des Unternehmens optimieren.

Daniel Krauss, CIO und Mitgründer von Flix, kommentiert Hubers Ernennung: "In der dynamischen Tech-Welt gibt es nur wenige Personen, die über ein derart umfassendes Fachwissen und strategisches Verständnis verfügen wie Hanna Huber. Mit ihrer langjährigen Expertise bei der Gestaltung und Skalierung von Tech-Organisationen hat sie in ihren Funktionen bei Top-Unternehmen nachhaltig die Branche geprägt. Mit ihr als Führungskraft im Tech-Bereich werden wir unsere Position als Travel Tech Unternehmen weiter festigen und unsere Tech-Plattform und -Produkte kontinuierlich global weiterentwickeln."

Die Flix SE hat ihren Hauptsitz in München. Zu den Marken des Unternehmens gehören Flixbus und Flixtrain. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte mehr als 5.500 Mitarbeitende, über 450 davon in der IT.