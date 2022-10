Im Rahmen einer kostenlosen Online-Konferenz berichten Petra Herrmann und Heiner Eibel am 26. Oktober 2022 aus erster Hand darüber, wie agiles und hybrides Arbeiten bei ihrem Arbeitgeber Audi funktioniert.

Petra Herrmann ist Diplomökonomin mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Von 1992 bis 2000 war sie in unterschiedlichen Projekt- und Führungsfunktionen der HypoVereinsbank tätig. Seit 20 Jahren bekleidet sie Führungs- und Projektleiterfunktionen mit den Schwerpunkten Kompetenzentwicklung, Changemanagement und Organisationsentwicklung in der IT bei der Audi AGAudi AG.

Heiner Eibel ist Product Owner im Produktteam Personal Audi IT/IT-Talentmanager. Sein Aufgabenbereich umfasst unter anderem die Aus- und Weiterbildung der IT-Mitarbeiter und das IT-Kompetenzmanagement. Er fungiert bei seinem Arbeitgeber und im Austausch mit dem Volkswagen-Konzern als Schnittstellenfunktion zwischen der IT und den Personalbereichen. Zudem ist er Dozent an der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Die virtuelle Veranstaltung findet am 26. Oktober 2022 um 16 Uhr statt und wird wieder von der Synergie VertriebsDienstleistung mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), Atruvia AG sowie der COMPUTERWOCHE ausgerichtet.

Auch diesmal ist die Grundlage dieses virtuellen Dialogformates ein lesenswertes Buch, in dem sich über 40 Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie äußern. Es ist der Nachfolgeband des Buches "Expedition: Werte - Arbeit - Führung 4.0", in dem Experten ihre fünfjährigen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projekten rund um modernes Arbeiten niedergeschrieben haben

Die Veranstaltungsreihe findet alle drei Wochen statt - und dauert rund 45 Minuten. In den Dialogen berichten die Autoren dieses neu erschienen Kompendiums II zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie ganz gemäß dem Untertitel des Buches "Nach Corona: Zwei Schritte vor - einer zurück?". Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Hans Königes, COMPUTERWOCHE, Ralf Karabasz, Synergie und Michael Schmidt.

Konzipiert wurde das Buch von den erfahrenen Bildungsexperten Ralf Karabasz und Dr. Peter Jeutter. Als Herausgeber fungieren ebenfalls absolute Profis in ihrem Metier: TÜV-Rheinland Bereichsvorstand Markus Dohm, André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, DB Systel Geschäftsführer Personal Dr. Klaus Rüffler und Atruvia-Vorstand und Arbeitsdirektor Jörg Staff. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie über die Homepage von TÜV Rheinland mit folgendem Link vornehmen.Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung die technischen Details zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung.