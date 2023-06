Mehr als 20 Jahre lang arbeitete Robert LeindlRobert Leindl für InfineonInfineon Technologies. Beim Halbleiterhersteller mit Sitz in Neubiberg bei München war er seit 2012 Executive Vice President und CIO. Zum 1. August wechselt der Ingenieur der Elektrotechnik und Informationstechnologie zum Schweizer Technologieunternehmen Comet Group.

Leindl wird dort die globale IT-Organisation führen und darüber hinaus Initiativen zur digitalen Innovation und Transformation verantworten. "Wir freuen uns sehr, Robert Leindl bei Comet begrüßen zu dürfen", kommentiert Comet-CEO Stephan Haferl die Personalie. "Seine langjährige Erfahrung mit der digitalen Transformation in der Halbleiterindustrie und sein umfassendes Verständnis von Operations und Vertrieb werden unsere ambitionierte Wachstumsstrategie weiter stärken."

Mit dem von ihm verantworteten Projekt "Post-Merger-Integration (PMI) - 'A Powerful Combination'" schaffte es Leindl beim Wettbewerb CIO des Jahres 2016 unter die Top 10. Dabei ging es darum, das kalifornische Tech-Unternehmens International Rectifier einzubinden, die bis dato größte Übernahme von Infineon Technologies. Das Projekt ging weit über die IT hinaus, beteiligt waren etwa 200 IT-Mitarbeiter und 500 bis 600 weitere Angestellte aus unterschiedlichen Bereichen beider Unternehmen.

Die Schweizer Comet Group ist auf Plasma Control- und Röntgentechnologie spezialisiert. Ihre Produkte werden im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung eingesetzt.

Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz im schweizerischen Flamatt und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Menschen, davon rund 600 in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhält sie verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.