AppleApple hat seine neue iPhone-15-Generation am 12. September vorgestellt, die wieder aus vier Modellen besteht:

iPhoneiPhone 15 (6,1")

iPhone 15 Plus (6,7")

iPhone 15 Pro (6,1")

iPhone 15 Pro Max (6,7")

Apple hat viele Neuerungen gebracht. Je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden, bekommen Sie mehr oder weniger der neuen Features zu Gesicht. In diesem Vergleich fokussieren wir uns auf die "Standard"-Modelle iPhone 15 und 15 Plus, die wir den Vorgängern gegenüberstellen. Die Pro-Modelle werden wir in einem separaten Beitrag vergleichen.

In der Tabelle finden Sie alle Unterschiede zwischen iPhone 15 und iPhone 14. Unter der Tabelle gehen wir auf die wichtigsten Aspekte ein:

Specs iPhone 15 iPhone 14 iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus Display 6,1'' Super Retina XDR Display 6,1'' Super Retina XDR Display 6,7'' Super Retina XDR Display 6,7'' Super Retina XDR Display Auflösung 2556 x 1179 Pixel 2532 x 1170 Pixel 2796 x 1290 Pixel 2778 x 1284 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 458 ppi Display-Technologie OLED OLED OLED OLED Bildwiederholrate 60 Hertz 60 Hertz 60 Hertz 60 Hertz Always On nein nein nein nein Notch Dynamic Island Klassische Notch Dynamic Island Klassische Notch Helligkeit 1000 Nits maximal typisch / 1600 Nits maximal (2000 Nits im Freien) 800 Nits maximal typisch / 1200 Nits maximal 1000 Nits maximal typisch / 1600 Nits maximal (2000 Nits im Freien) 800 Nits maximal typisch / 1200 Nits maximal Chip A16 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A15 Bionic Speicherkapazität 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB Kamera (Rückseite) Weitwinkel 12 Megapixel, ƒ/1.6 Blende | Ultraweitwinkel 12 Megapixel, ƒ/2.4 Blende Weitwinkel 12 Megapixel, ƒ/1.5 Blende | Ultraweitwinkel ƒ/2.4 Blende Weitwinkel 12 Megapixel, ƒ/1.6 Blende | Ultraweitwinkel 12 Megapixel, ƒ/2.4 Blende Weitwinkel 12 Megapixel, ƒ/1.5 Blende | Ultraweitwinkel ƒ/2.4 Blende Frontkamera True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende True Depth, 12 MP, ƒ/1.9 Blende Authentifizierung Face-ID Face-ID Face-ID Face-ID Anschlüsse USB-C Lightning USB-C Lightning Satelliten-Feature ja ja ja ja Mobile Daten 5G 5G 5G 5G SIM-Karte Nano-SIM und eSIM Nano-SIM und eSIM Nano-SIM und eSIM Nano-SIM und eSIM Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot, Gelb Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot, Gelb Videowiedergabe 20 Stunden 20 Stunden 26 Stunden 26 Stunden Audiowiedergabe 80 Stunden 80 Stunden 100 Stunden 100 Stunden Aufladen 20 Watt oder mehr (50 % in 30 min) 20 Watt oder mehr (50 % in 30 min) 20 Watt oder mehr (50 % in 30 min) 20 Watt oder mehr (50 % in 30 min) Abmessungen (B/H/T) 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 146,7 x 71,5 x 7,80 mm 160,8 x 77,8 x 7,8 mm 160,8 x 78,1 x 7,8 mm Gewicht 171 Gramm 172 Gramm 201 Gramm 203 Gramm Preis (UVP) 949 € | 1.079 € | 1.329 € 999 € / 1.129 € / 1.389 € 1.099 € | 1.299 € | 1.479 € 1.149 € / 1.279 € / 1.539 €

15 vs. iPhone 14: Dynamic Island statt Notch

Das iPhone 15 (Plus) erbt ein Feature des iPhone 14 Pro (Max), auf das das iPhone 14 (Plus) im vergangenen Jahr verzichten musste. Die Rede ist von der Dynamic Island. Heißt: Auch die "normalen" Modelle haben jetzt endlich keine dicke Kernbe (Notch) mehr am oberen Bildschirmrand, wodurch sie gleich viel moderner aussehen.

Frontkamera und Sensoren befindet sich quasi direkt im Display. Statt einer einfachen Display-Aussparung bietet die Dynamic Island noch sehr viel mehr. Sie zeigt nicht nur Zusatzinfos zu verschiedenen Aktionen oder Aktivitäten an, Sie können darüber auch Apps schnell steuern. Zum Beispiel Telefonate oder die Musikwiedergabe.

Hinzu kommt, dass das Display jetzt so hell ist wie bei den Pro-Modellen, was speziell bei hellen Umgebungen oder direkter Sonneneinstrahlung von Vorteil ist.

Die Display-Größe von 6,1 Zoll beim normalen Modell und 6,7 Zoll beim Plus-Gerät sind identisch zum Vorgänger. Auch die Pixeldichte bleibt gleich.

iPhone 15: Weitere Display-Highlights bleiben aus

Schade ist dagegen, dass eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz weiterhin den Pro-Modellen vorenthalten bleibt. Damit dümpelt das iPhone 15 auch 2023 mit 60 Hertz herum, während die günstige Android-Mittelklasse meist schon auf 90 oder 120 Hertz setzt und gerade mal ein Drittel kostet. Hier unterscheiden sich iPhone 15 und 14 also nicht.

Darüber hinaus gibt es auch das Always-On-Display nicht für das iPhone 15 (Plus). Apple möchte auch in diesem Jahr das Standard-Modell stärker vom Pro-Modell unterscheiden. Vermutlich werden erst die iPhone-16-Modelle davon profitieren, wenn auch das 16 Pro noch mehr Updates erfährt, als es dieses Jahr beim iPhone 15 Pro der Fall war.

Design und Farben

Das iPhone 15 sieht auf den ersten Blick aus wie ein iPhone 14, da Apple am Gehäuse-Design nichts verändert hat. Sie haben die Auswahl aus fünf verschiedenen Farben zum Start: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. Das iPhone 14 gibt es in sechs Farben: Schwarz, Polarstern, Blau, Violett, Rot und Gelb. Wobei letztere Farboption Apple erst ein halbes Jahr später auf den Markt brachte. Es ist davon auszugehen, dass in einem halben Jahr auch für die iPhone-15-Modelle eine weitere Farbe erscheinen wird. So fällt uns etwa das Fehlen des Product Red auf.

Performance

Neben der Dynamic Island erbt das iPhone 15 (Plus) den A16-Chipsatz aus dem iPhone 14 Pro (Max). Das iPhone 14 verfügte noch über den A15-Chip des iPhone 13 Pro. Heißt: Unheimlich viel Leistung, die nahezu jedes Android-Handy übertrifft. Und auch eine höhere Energieeffizienz, obwohl Apple bei der Video- und Audiowiedergabe keine längeren Laufzeiten angibt. Wir sind gespannt, was unser ausführlicher Test herausfindet, den wir demnächst unternehmen werden.

Kamera

Im vergangenen Jahr bekam das iPhone 14 Pro ein größeres Kamera-Update mit 48 Megapixeln, davon bekam das iPhone 14 (Plus) nahezu nichts mit. So blieb das Dual-Kamera-Setup nahezu identisch zum iPhone 13.

Das ändert sich mit dem iPhone 15 (Plus). Denn das bekommt den 48-Megapixel-Sensor aus dem iPhone 14 Pro, der deutlich größer ist als zuvor und dadurch eine bessere Fotoqualität vor allem bei schlechteren Lichtverhältnissen bieten kann. Zudem spendiert Apple dem iPhone 15 einen 2-fachen optischen Zoom.

Endlich sehen wir auch im Standard-iPhone echte Kamera-Neuerungen, die in der Praxis entscheidende Unterschiede ergeben. Wie bei vielen anderen Smartphone-Herstellern knipsen Sie standardmäßig übrigens nicht mit den 48 Megapixeln, sondern weiterhin mit 12 Megapixeln. Dadurch werden vier Pixel zu einem Pixel, die mit 2,44 Mikrometern deutlich größer sind als die 1,7-Mikrometer-Pixel des iPhone 14. Resultat: Schärfere und hellere Bilder, in die Sie auch weit hineinzoomen können. Natürlich können Sie aber auch Fotos mit voller Auflösung aufnehmen.

Preis

Obwohl das iPhone 15 einige Features des iPhone 14 Pro erhalten hat und sich damit vom iPhone 14 abhebt, hat Apple die Preise für fast alle Speichervarianten gesenkt:

Modell Speicher Preise (UVP) iPhone 15 128 GB | 256 GB | 512 GB 949 € | 1.079 € | 1.329 € iPhone 14 128 GB | 256 GB | 512 GB 999 € | 1.129 € | 1.389 € iPhone 15 Plus 128 GB | 256 GB | 512 GB 1.099 € | 1.299 € | 1.479 € iPhone 14 Plus 128 GB | 256 GB | 512 GB 1.149 € | 1.279 € | 1.539 €

Die Preise für das iPhone 14 (Plus) sind mittlerweile natürlich gesunken, was zwangsläufig passiert, wenn ein Gerät seit einem Jahr auf dem Markt ist. Daher bekommen Sie hier gute Angebote:

Fazit

Apple hält an seiner noch recht jungen Tradition fest und spendiert den Nicht-Pro-Modellen vergleichsweise nur wenige Verbesserungen. Das Upgrade vom iPhone 13 aufs iPhone 14 fiel so spärlich aus, dass wir nicht wirklich zum Kauf raten konnte. Mit der Dynamic Island und dem besseren Bionic-Chip gibt es in diesem Jahr immerhin spürbare Änderungen.

Über die Dynamic Island scheiden sich die Geister: Manche finden sie genial, andere wiederum - und dazu zahlen wir auch - halten sie für ein nettes Feature. Mehr aber auch nicht. Erwarten Sie von der dynamischen Insel keine Wunder, dann wird das iPhone 15 (Plus) Ihnen gute Dienste erweisen.

Wenn Sie darauf verzichten können, zumal ein Always-On-Display und 120 Hertz noch immer fehlen, können Sie auch getrost zum iPhone 14 (Plus) greifen, die es rund 150 Euro derzeit zu haben gibt. (Macwelt)