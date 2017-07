Andrea van Aubel (52), Vorstand für Informationstechnologie und Digitalisierung beim Kölner VersicherungskonzernVersicherungskonzern Axa,Axa, ist Ende Juni 2017 aus ihrem Amt ausgeschieden.

Sie gehe "in gegenseitigem Einvernehmen", betont das Unternehmen. Zunächst übernimmt Vorstand Thilo Schumacher (41) kommissarisch das IT-Ressort zusätzlich zu seinen Aufgaben. Schumacher ist Vorstand für die Krankenversicherung der Axa Konzern AGAxa Konzern AG.

"Bei einer Trennung spielen diverse, auch persönliche Gründe eine Rolle, zu diesen Interna äußern wir uns jedoch nicht", sagte eine Sprecherin auf Anfrage von CIO.de.

Im November 2012 kam van Aubel zur Axa als Vorstand für IT und Digitalisierung. In den folgenden Jahren habe sie "maßgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen", würdigte das Unternehmen in einer Mitteilung.

Life Factory und Axa Roadmap

Erwähnt werden darin die Einführung der Life Factory, das neue IT-SystemIT-System zur Bestandsführung in der Lebensversicherung, und die Axa Roadmap, die Strategie zur IT-Transformation und Modernisierung der Anwendungslandschaft.

Van Aubel studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Trier und promovierte dort auch. Vor ihrer Zeit bei der Axa war sie COO Leben für Deutschland und Schweiz bei der ZurichZurich Financial Services Group in Bonn und Zürich.

Über Nachfolge soll "zeitnah" entschieden werden

"Ich danke Andrea van Aubel herzlich für ihre besonderen Leistungen und ihr starkes Engagement, welches sie als IT-Vorstand bei Axa bewiesen hat", sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Vollert. Auch der Aufsichtsrat der Axa Konzern AG sprach ihr einen besonderen Dank für ihre Verdienste aus.

Allianz SE

Der Münchener Versicherungskonzern Allianz hat 2010 seine IT-Führung neu strukturiert. Seit Oktober ist Ralf Schneider neuer CIO der Allianz SE. Zuvor arbeitete Schneider als CIO der Allianz Deutschland AG. Inter

Holger Tietz ist seit Oktober 2012 Vorstandsmitglied bei der Versicherungsgruppe aus Mannheim. Das IT-Ressort hat der 51-Jährigen neben der Zuständigkeit für Kompositversicherung, Rechnungswesen, zentrales In- und Exkasse sowie Unternehmensplanung und Risiko-Management. Allianz Deutschland

Der Aufsichtsrat der Allianz Deutschland AG hat Ruedi Kubat Anfang 2016 in den Vorstand berufen. Als COO verantwortet er das Ressort Operations. Er folgt damit auf Andree Moschner, der das Unternehmen Ende September 2015 verlassen hat. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler gehört der Allianz Gruppe seit 2007 an. Zuletzt war er Leiter Group Strategy & Portfolio Management bei der Allianz SE. Alte Leipziger

Christoph Bohn ist seit 2007 im Vorstand der Versicherungsgruppe Alte Leipziger für Betriebsorganisation, IT und Personal zuständig. Der Diplom-Kaufmann studierte BWL an der Universität Münster und war seit 1989 beim Gerling Konzern. Seit 2007 ist er Mitglied der Vorstände ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. und HALLESCHE Krankenversicherung a. G., seit 2010 im Vosrtand der ALTE LEIPZIGER Holding AG. Nürnberger Versicherung

Wolf-Rüdiger Knocke verantwortet seit 2001 die Informatik der Nürnberger Versicherungsgruppe. Anfang 2013 wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Nürnberger Beteiligungs-AG berufen. Knocke ist Mathematiker und promovierte 1989 an der Universität Essen. Ab 1990 übernahm er verschiedene Aufgaben in der Versicherungswirtschaft. Munich Re

Robin Johnson, CIO bei Maersk Line und Head of Maersk Group Infrastructure Service in Kopenhagen, übernimmt ab April 2017 in Nachfolge von Rainer Janßen die Leitung des Zentralbereichs Information Technology bei Munich Re. Johnson war vor seinem Wechsel zu Maersk von 2008 bis 2012 Global CIO beim US-Computerhersteller Dell. Provinzial Nordwest

Im Oktober 2012 ordnete die Provinzial Nordwest ihren Vorstand neu und gab der IT ein eigenes Ressort. Dieses verantwortet Thomas Niemöller. Der promovierte Physiker übernahm damit Aufgaben, die bisher bei Gerd Borggreve angesiedelt waren. Borggreve fungiert nach wie vor als Vorstand für das Privatkunden-Ressort, außerdem ist der Arbeitsdirektor des Konzerns. Signal Iduna Gruppe

Vorstandsmitglied Markus Warg ist für die Betriebs- und die IT-Funktionen der Signal Iduna Gruppe verantwortlich. Vorgänger Michael Petmecky ist ab Ende Juni 2015 im Ruhestand. Warg studierte an der Universität Trier Volkswirtschaftslehre. Seit 2002 ist er Vorstand in Versicherungsunternehmen, zunächst bei der Mannheimer AG Holding, ab 2006 bei der Deutscher Ring Gruppe. Seit 2009 ist Warg Mitglied im Konzernvorstand der Signal Iduna Gruppe. Basler Versicherungen

Ralf Stankat ist seit April 2015 neuer Vorstand für das Ressort IT/Operations der Basler Versicherungen. Er arbeitete seit Oktober 2012 als Generalbevollmächtigter der Wüstenrot und Württembergische AG (W&W AG). Davor leitete Stankat über sechs Jahre als Geschäftsführer die W+W Informatik GmbH, den IT-Dienstleister der W&W Gruppe. Sparkassen Versicherung

Der promovierte Mathematiker Thorsten Wittmann wird ab Januar 2016 die Leitung des Ressorts Leben und IT der SV Sparkassen Versicherung (SV) übernehmen. Dazu gehört auch die IT-Tochter SV Informatik. Seine wichtigste Aufgaben seien, die Herausforderungen der Niedrigzinsphase zu meistern sowie die Digitalisierung. HUK-Coburg

Daniel Thomas hat seit 2016 die Aufgaben Betriebsorganisation und IT von Jörn Sandig (63) übernommen, der Ende 2015 nach Auslaufen seines Vertrages in den Ruhestand ging. Zu den wichtigsten Aufgaben von Thomas in der neuen Aufgabe sagte er: "Da die Geschwindigkeit stetig zunimmt, mit der sich der Versicherungsmarkt verändert, müssen wir uns künftig noch besser organisieren. Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets verändert das Kundenverhalten nachhaltig und ermöglicht die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Dabei werden die Entwicklungszyklen bis zur Marktreife immer kürzer." Ergo

Tomasz Smaczny ist seit Januar 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung der IT Ergo Informationstechnologie GmbH und damit CIO der Ergo Versicherungsgruppe. Er folgt auf Bettina Anders, die im Mai 2015 ihr Ausscheiden angekündigt hatte. Smaczny war zuletzt Senior Advisor BTO Practice bei McKinsey in London (Bereich Organisationstransformation). Zu den beruflichen Stationen von Smaczny gehören der englische Tourismuskonzern Thomas Cook (Group CTO), die Fluglinie Cathay Pacific aus Hong Kong (CIO), sowie die Australia and New Zealand Banking Group. R+V Versicherung

Peter Weiler ist seit Mai 2000 Mitglied des Vorstandes der R+V Versicherung und zuständig für das Ressort Informations- und Kommunikationssysteme sowie seit 2002 zusätzlich für das Ressort Betriebswirtschaft. Darüber hinaus verantwortet der Mathematiker und Versicherungswissenschaftler die Themen Risikomanagement und Solvency II. Swiss Life (Deutschland)

Seit April 2014 ist der frühere Novartis-CIO Matthias Trabandt (55) neuer Chief Operating Officer (COO) bei dem Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen Swiss Life Deutschland. Er leitet als COO genau wie sein Vorgänger auch die IT. Trabandt studierte an der Universität Hamburg Physik. Seine Promotion in experimenteller Nuklearphysik schloss er 1989 ab. Im gleichen Jahr begann er seine Laufbahn im IT-Bereich der Sandoz AG (heute: Novartis AG) in Basel. Nach Stationen als Head of Application Development & Maintenance der Forschungs-IT und Global Head of E-Research war er bei Novartis von 2002 an als CIO Deutschland tätig. Von 2006 bis 2011 war er CIO von Novartis International und Mitglied des Novartis-IT-Boards. Generali Deutschland

Rainer Sommer übernahm im Mai 2015 als Vorstand der Generali Deutschland Holding die Aufgaben als COO und CIO. Außerdem wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung der IT-Tochter Generali Deutschland Informatik Services GmbH. Sommer studierte Mathematik und Betriebswirtschaftslehre und promovierte in Angewandter Mathematik. Gothaer

Im Juni 2016 wird Burkhard Oppenberg neuer Geschäftsführer der Gothaer Systems GmbH, dem IT-Dienstleister im Gothaer Konzern, und CIO des Gothaer Konzerns. Er tritt damit die Nachfolge von Volkmar Weckesser an. Talanx

Mario Krause ist ab Juli 2017 Vorstandsvorsitzender der Talanx Systeme AG, dem IT-Dienstleister der Talanx-Gruppe. Krause war im Vorstand der Talanx Systeme AG für das Ressort IT Sach, Industrie & Infrastruktur verantwortlich. Krause löst Jörn Stapelfeld ab, der aus persönlichen Gründen Ende Juni 2017 ausscheiden wird. Zurich

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als neue COO (Chief Operation Officer) auch die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Konzern Zurich. Sie berichtet an Kristof Terryn, den obersten IT-Entscheider des Konzerns Generali Gruppe Schweiz

Martin Frick ist seit Februar 2017 Leiter der Abteilung Operations & IT der Generali Gruppe Schweiz. Er wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Frick verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als IT-Spezialist. Davor war er CIO beim FinTech-Inkubator Indigo Digital in Zürich. Zurich (Deutschland)

Seit Anfang Februar sitzt Ulrich Mitzlaff im Vorstand der Zürich Beteiligungs AG (Deutschland) und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. Sein Titel lautet Chief Operation Officer (COO) Life. Der promovierte Mathematiker verantwortet unter anderem den sogenannten DACH Hub, ein Dienstleistungszentrum für Deutschland, Österreich und die Scheiz, das für die IT-Systeme der Global Life Deutschland zuständig ist. Mitzlaffs Vorgängerin ist Andrea van Aubel, die zur Axa gewechselt war. Hannover Rück

Jürgen Stoffel ist seit Januar 2013 Managing Director IT/ Group CIO der Hannover Rück SE. Seit Juni 2012 war der Stellvertreter von Hartmut Fuchs, nach dieser Einlernzeit hat er nun die Funktion allein inne. Fuchs war in aktive Altersteilzeit gegangen und ist nun, so die Hannover Rück, für internationale Projekte tätig. Er wird ab Mitte 2014 in die passive Phase der Altersteilzeit gehen. Der Diplom-Mathematiker Stoffel war vor seinem Wechsel zur Hannover Rück fünf Monate lang Associate Partner bei IBM IT Management Consulting, arbeitete zwei Jahre lang als Head of Consulting & Projects bei ITERGO und war 13 Jahre beim IT-Beratungsunternehmen Comma Soft AG unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung. Die Position des CIO hatte Stoffel noch nicht inne, hat aber 15 Jahre Erfahrung mit Versicherungs-IT sammeln können. Wüstenrot & Württembergische

Seit Juli 2012 ist Jens Wieland IT-Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG. Gleichzeitig gehört er der Geschäftsführung der W&W Informatik GmbH an, der IT-Tochter der Versicherungsgruppe. Zuvor war Wieland fünf Jahre lang im Vorstand der AXA für das IT-Ressort zuständig. AachenMünchener

Seit Juni 2014 verantwortet Helmut Gaul die Ressorts Betrieb und IT im Vorstand der AachenMünchener. Er kennt das Haus: schon 1984, kurz nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Köln, kam er zu der Aachener Versicherung. Dazwischen lag lediglich ein Jahr im Außendienst der Colonia Versicherung.

Über die Nachfolge wolle das Unternehmen "zeitnah" entscheiden.

Der Erstversicherer Axa

Der Axa-Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 10,7 Mrd. Euro (2016) und 9.217 Mitarbeitern zu den größten Erstversicherern in Deutschland.

Axa Deutschland ist Teil der Axa Gruppe, einem der "weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager", hat 166.000 Mitarbeiter und Vermittler sowie 107 Millionen Kunden in 64 Ländern mit Schwerpunkten in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die französische Muttergesellschaft gehört mit Einnahmen von 100,2 Milliarden Euro (2016) und einem einem operativen Ergebnis (Underlying Earnings) von 5,7 Milliarden Euro nach Steuern im Bereich Versicherung nach eigenen Angaben zur Weltspitze.