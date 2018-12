Uwe KruseUwe Kruse (62) ist seit November 2018 neuer des Stahlkonzerns Salzgitter AGSalzgitter AG mit Sitz in Salzgitter und zugleich Geschäftsführer der IT-Tochter Gesis (Gesellschaft für Informationssysteme mbH). Als Leiter IT Strategie, so sein offizieller Titel, berichtet er an den Finanzvorstand Burkhard Becker.

Uwe Kühne nun bei CIO Georg Fischer Casting Solutions

Kruse kommt von der Georg Fischer Automotive in Singen, wo er ebenfalls CIO war. Bei der Georg Fischer Casting Solutions, wie die Division der Georg Fischer AG jetzt heißt, ist seit Anfang 2017 Uwe Kühne CIO.

Der neue CIO Kruse absolvierte ein Maschinenbaustudium an der TU Braunschweig. Seit Januar 1985 war er als Consultant, Senior Consultant, Projektleiter, Seniorprojektleiter und Senior IT Manager in verschiedenen Firmen tätig. Im Juli 2006 wurde er CIO der Unternehmensgruppe Georg Fischer Automotive.

S/4 SAP for HANA und IT-Sicherheit auf dem Plan

Als seine wichtigsten anstehenden Aufgaben bei der Salzgitter AG nennt Kruse gegenüber CIO.de die Einführung von S/4 SAP for HANA, das Thema "sicheres Konzernnetzwerk" sowie Mehrwertdienste im Umfeld von Mircosoft Office 365.

Heike Niederau-Buck ist jetzt bei Voith Digital Ventures

Vorgängerin von Kruse ist Heike Niederau-Buck. Seit Juli 2018 ist sie CIO und Mitglied der Geschäftsleitung von Voith Digital Ventures. Voith ist ein Technologiekonzern mit Stammsitz in Heidenheim an der Brenz. Seit 2013 war Niederau- Buck Gesis-Geschäftsführerin und CIO der Salzgitter AG tätig. Bevor sie zu Salzgitter wechselte, verantwortete sie als CIO ab Januar 2009 die zentrale Prozessgestaltung und IT beim Göttinger Biotechnologieanbieter Sartorius.

Salzgitter AG

Die Salzgitter AG ist ein börsennotierter deutscher Stahlkonzern mit Sitz in Salzgitter. Die Salzgitter-Gruppe besteht aus mehr als 100 einzelnen Unternehmen, darunter die Salzgitter Flachstahl-, die Ilsenburger Grobblech-, die Peiner Träger GmbH sowie die Mannesmannröhren-Werke. Die Salzgitter AG erzielte 2017 mit rund 25.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro.