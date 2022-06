Seit Anfang Mai ist Stefan BeylerStefan Beyler Group CTO und Mitglied der Geschäftsführung von Megabad, dem Online-ShopOnline-Shop des Bad- und Sanitärartikelherstellers Gottfried Stiller GmbH. Der CTO-Posten wurde neu geschaffen.

Beyler soll die digitale Transformation des Unternehmens vorantreiben. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Beyler einen ausgewiesenen B2C und B2B Experten an Bord holen konnten, der nun die Entwicklung im IT-Bereich weiter forcieren wird," kommentiert Harald Hotrop, CEO der Sanitärgruppe Stiller.

20 Jahre Führungserfahrung in der IT

Der Neue bringt rund 20 Jahre Führungserfahrung in der IT mit. Zuletzt war Beyler vier Jahre lang CIO bei Garry Weber und half dem Modehaus durch die Insolvenz und Restrukturierung. Zudem befasste er sich dort intensiv mit dem Thema IT-Sicherheit. In Sommer 2021 wehrte sein Team einen Cyber-Angriff auf das Unternehmen erfolgreich ab. Daraufhin gründete er die Cyber Defence Cooperation (CDC), der viele deutsche Mode- und Textilunternehmen angehören. Davor hatte Beyler CIO-Posten bei s.Oliver, Neckermann und New Yorker inne.

Die Gottfried Stiller GmbH wurde 1932 in Köln gegründet und ist seitdem in Besitz der Gründerfamilie. Der Webshop Megabad ging 2003 an den Start und gehört heute zu Europas größten Anbietern für Sanitärartikel im Internet.