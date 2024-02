Aus der Medienbranche in die Forschung - Mercedes EisertMercedes Eisert wechselte zum 1. Februar den Arbeitgeber. Die ehemalige CIO von Bavaria Film steigt als Chief Digital Officer bei der Max-Planck-Gesellschaft ein. Dort berichtet sie an die Generalsekretärin Simone Schwanitz.

Eiserts Hauptaufgabe wird darin bestehen, die Generalverwaltung des Forschungseinrichtung zu digitalisieren, die für 84 Max-Planck-Institute zuständig ist. Davon befinden sich fünf sowie eine Außenstelle im Ausland.

Mit umfassenden Modernisierungsplänen kennt sich Eisert aus. Bei Bavaria-Film, wo die Managerin seit 2019 IT-Chefin war, stellte sie ihr Ressort grundlegend neu auf. Die bisher in klassische Funktionen wie Server, Support und Anwendungsbetreuung gegliederte IT transformierte ihr Team zu agilen Serviceteams. (Mehr dazu lesen Sie hier: "Agilität zählt auch in der Filmbranche")

Das große Ganze im Blick

Mit ihrer IT-Strategie, die Business und IT der Münchner Filmschmiede verzahnt, schaffte es Eisert 2021 unter die Top-10 beim Wettbewerb "CIO des Jahres". Dabei gehörten neben viel IT-Know-how auch kulturelle Themen wie Gemeinschaft und der respektvolle Umgang miteinander zu den entscheidenden Erfolgskriterien. (Mehr dazu lesen Sie hier: "CIO der Bavaria Film entwickelt IT-Vision und IT-Strategie")

Diesen Fokus, auch auf nicht technische, aber mindestens genauso wichtige Themen zu schauen, behielt die Diplom-Kauffrau bei. So wettete Eisert im CIO-Jahrbuch 2023 darauf, dass in den kommenden fünf Jahren mehr als 20 Prozent der Unternehmen auf eine nachhaltige IT setzen werden. (Mehr dazu lesen sie hier: "Wette auf eine nachhaltige IT")

Ihre Sporen verdiente sich die Managerin in verschiedenen leitenden Positionen bei IT-Anbietern und Beratungshäusern. Darunter etwa IT4IPM, die sich auf den Schutz geistigen Eigentums spezialisiert haben, und die Unternehmensberatung Q_Perior.

Die Max-Planck-Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein und eine der führenden deutschen Institutionen im Bereich der Grundlagenforschung. Ihr Hauptsitz ist in Berlin. Die Organisation beschäftigte 2022 weltweit 24.346 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.