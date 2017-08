Im aktuellen TecChannel Compact findet jeder "Mobile Worker" etwas Nützliches oder Wissenswertes für sein mobiles Arbeitsmittel wie Smartphone, Tablet oder Notebook. So bildet ein Highlight dieser Ausgabe das neue iOS 11 von Apple, das wir sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad unter die Lupe genommen haben. Zudem beleuchten wir das neue Samsung Galaxy S8 / S8+ sowie das Blackberry-Retro-Phone KEYone auf ihre Alltagstauglichkeit. Wie gut sich darüber hinaus die Siri-Konkurrenten Alexa, Google Assistant und Cortana sich auf dem iPhone präsentieren, verrät ein ausführlicher Test.

Sicherheit ist bei den mobilen Endgräten wichtiger denn je, denn Hacker nutzen die mobilen Helfer zunehmend als neuen Weg, um an Unternehmensdaten zu gelangen. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich beispielsweise vor Viren, Trojanern und anderen Schädlingen schützen können. Aber nicht nur Malware sondern auch Diebstahl und unbefugter Zugriff sind ernsthafte Bedrohungen für die mobilen Arbeitsmittel. Mit den richtigen Apps und Strategien lässt sich das Risiko aber minimieren.

In unserer Praxisrubrik bieten wir ein Füllhorn an Tipps und Tricks, die den Umgang mit Smartphone und Tablet erleichtern. So erläutern wir, wie Sie Ihre mobilen Daten mit dem PC synchronisieren oder Ihre Kontakte und Daten vom iPhone auf ein Android-Gerät problemlos migrieren können. Zusätzlich klären wir die Frage, ob sich herkömmliche Navi-Systeme im Auto durch Offline-Navigationslösungen für Smartphones wie Google Maps, Here We Go und Co. ersetzen lassen. Hilfen zu Safari für OS oder Google-Chrome für Android sowie die optimale Nutzung von Micro-SD-Karten unter Android runden den Praxisteil ab.

Zudem finden Sie auch in dieser Compact-Ausgabe wieder jede Menge App-Empfehlungen. Das Themenspektrum reicht von praktischen Business-Apps zur Organisation von alltäglichen Workflows über businesstaugliche E-Mail-Apps bis hin zu professionellen Videotelefonie-Apps.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Smartphones und Co. im Business"

Smartphones & Tablets

iOS 11: iPhone und iPad werden schlauer

Hybrid-Tablets, Samsung Galaxy S8, iPad Pro 10.5

Sprachassistenten: Von Amazon bis Microsoft

Mobile Sicherheit

Mobile Endgeräte - Einfallstor für Hacker?

Malware-Prophylaxe: Android virensicher

Mit Backup-Apps alle Daten sichern

Praxis & Apps

Know-how: Smartphone und PC synchronisieren

Alternative E-Mail-Clients

Browser-Tricks für Safari und Google Chrome

