Die Rewe GroupRewe Group ist die zweitgrößte Supermarktkette in Deutschland und einer der führenden Anbieter von Lebensmitteln, die Kunden online ordern. Die Erfahrungen des HandelshausesHandelshauses im Bereich Liefer- und Abholservices flossen in Fulfillmenttools ein.

Das Spin-off von Rewe Digital bietet über eine Cloud-Plattform eine Software an, die Einzelhändler beim gesamten Fulfillment-Prozess unterstützt: von der Online-Bestellung über den Versand bis zur Auslieferung an die Kunden und das Handling von Retouren "Wir stellen einfach zu bedienende Software-Tools bereit, welche die Komplexität von Omnichannel-Prozessen im Einzelhandel reduzieren", erläutert Tim Dauer, Vice President Technology bei Fulfillmenttools.

Neue Datenbank erforderlich

Als Datenbank für seine Cloud-Plattform setzte Fulfillmenttools zunächst Firestore auf GoogleGoogle Firebase ein. Die Software erfüllte zwar viele der früheren Anforderungen des Unternehmens, etwa kurze Markteinführungszeiten. Doch schnell wurden ihre Grenzen sichtbar. So ließen sich Backups nur mithilfe von Datenbank-Dumps durchführen. Außerdem war das Management aufwendig.

Das Unternehmen benötigte eine Datenbank, die eine hohe Verfügbarkeit und die Fähigkeit zur vertikalen Integration bot. Außerdem sollte sie komplexe Abfragen verarbeiten und schnelle Ramp-ups ermöglichen, also Produktivtests einer Software vor deren Marktfreigabe.

Lösung: MongoDB in der Google-Cloud

Diese Anforderungen erfüllte MongoDB Atlas. Die Datenplattform ist als Cloud-ServiceCloud-Service über AWS, Microsoft Azure und die Google Cloud Platform (GCP) verfügbar. Fulfillmenttools nutzt die GCP-Version.

Fulfillmenttools ließ MongoDB Atlas zunächst parallel zu Firestore laufen und synchronisierte die Daten schrittweise. Der Wechsel wurde durch eine einfache Änderung des Lesezugriffs auf Atlas abgeschlossen. Dadurch kam es zu keinen Service-Unterbrechungen. "Die MigrationMigration zu MongoDB verlief völlig reibungslos", sagt Tim Dauer.

Visualisierung von Daten und Abhängigkeiten

Als hilfreich erwiesen sich weitere Funktionen wie MongoDB Charts. Dieses Tool stellt eine Visualisierung der Daten bereit, die in der Datenbank abgelegt werden, inklusive der Abhängigkeiten zwischen Variablen. Dadurch können die Fachleute von Fulfillmenttools Muster und Trends erkennen.

"Unser Customer-Success-Team ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch die viel effizientere Nutzung von Daten bieten", so Tim Dauer. "MongoDB ist so einfach zu verwalten, dass dies unsere Mitarbeiter selbst übernehmen können. Deshalb werden wir weiter in MongoDB investieren."

Fulfillmenttools by Rewe digital | Fulfillment

Branche: Einzelhandel

Use Case: Datenbank für Bereitstellung von Fulfillment-Software

Lösung: MongoDB Atlas auf Google Cloud Platform

Partner: MongoDB