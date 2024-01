Die Hotelmanagement-Tochtergesellschaft von Orascom Development ist einer der größten Hoteleigentümer und -betreiber in der MENA-Region mit mehr als 8.000 Gästezimmern in Ägypten, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie weiteren Hotels in Montenegro und Marokko. Sharma bringt Branchenerfahrung mit, darunter 27 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Business Transformation.

Während seiner Zeit bei der Jumeirah Group als Leiter der IT-Abteilung steuerte Sharma mehrere digitale Transformationsinitiativen. Diese umfassten die Einführung neuer digitaler Kanäle und die Implementierung innovativer Technologien wie die Gesichtserkennung für den Online-Check-in. Unter seiner Führung konnte die Jumeirah Group ihr Online-Geschäftsvolumen deutlich steigern.

Sharma war zuvor mehr als zwei Jahrzehnte bei der Emirates Group in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, einschließlich der Rolle des Transformation Lead und des Managers IT Innovation. In diesen Positionen leitete er unter anderem das Transformationsbüro der Emirates Group, trieb die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle voran und baute ein Innovations-Ökosystem auf, indem er Labore in Oxford (Großbritannien), an der Carnegie Mellon University (San Francisco) und am Hauptsitz von Emirates in Dubai einrichtete.

Für seine Leistungen in der Technologiebranche wurde Sharma unter anderem mit dem Business Transformation 150 (BT150) Award von Constellation Research ausgezeichnet und beim IDC Excellence Award 2022 unter die Top 10 CIOs im Nahen Osten gewählt.

In seiner neuen Rolle bei Orascom Hotels Management wird Sharma für die Leitung der digitalen Transformation und technologischen Veränderungen innerhalb der Gruppe verantwortlich sein. Seine langjährige Erfahrung und sein Wissen zu strategischen Transformationsprojekten sieht das Unternehmen als entscheidend für die Weiterentwicklung der Technologie- und Digitalisierungsstrategie an. (wh)