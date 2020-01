Die DigitalisierungDigitalisierung verändert alles. Auf der Basis von Daten aus dem vernetzten Unternehmen und der vernetzten Gesellschaft ermöglicht sie völlig neue Produkte und kundenzentrierte Geschäftsmodelle. Um davon profitieren zu können, brauchen Unternehmen aber nicht nur eine "State of the Art"-Infrastruktur, sondern agileagile Strukturen und eine resiliente Organisation. Hinzukommen muss eine Unternehmenskultur, die Innovationen ermöglicht und die Mitarbeiter bei diesem Wandel mitnimmt.

Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich die Hamburger IT-Strategietage 2020 mit diesen Themen:

Digital Frameworks: Welche Architekturen die IT resilient und agil machen

Mit der Digitalisierung wächst die Bedeutung der IT für den Unternehmenserfolg weiter. Oft stehen Legacy-Systeme und Datensilos dem innovativen Aufbruch im Weg. Die digitale Transformation benötigt aber flexible, offene und skalierbare Architekturen, die den Spagat zwischen Stabilität und Agilität schaffen.

Innovation on fire: Wie sich Unternehmen erfolgreich neu erfinden - und wie nicht

Die Digitalisierung hat einen Wettlauf um die Geschäftsmodelle der Zukunft in Gang gesetzt, der aber nicht nur auf einem einzigen Weg zum Ziel führt. Innovation kann über veränderte interne Strukturen, eine neue Kultur und optimiert Prozesse ebenso funktionieren wie über Kooperationen oder die Gründung eigener Startups. Auf den Hamburger IT-Strategietagen wird es Zeit zu prüfen, welche dieser Ansätze in die Sackgasse oder in die Irre führen und welche tatsächlich nachhaltige Innovationen ermöglichen.

KI: Intelligenz alleine reicht nicht

Welchen Weg Unternehmen auch wählen: Ohne Technologie werden sie nicht ans Ziel kommen. Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz (KI) ist eine dieser Technologien, die alle Branchen, Unternehmen und Geschäftsbereiche revolutionieren kann. Gelingen wird das aber nur, wenn nach der notwendigen Experimentierphase auch geeignete StrategienStrategien, Strukturen und ressortübergreifende Teams geschaffen werden.

All Systems down: Welche Sicherheitsstrategien helfen, Katastrophen zu vermeiden

Die Digitalisierung ist nicht nur Segen und Fluch in einem: Sie gibt auch Cyberkriminellen neue, intelligente und schnelle Werkzeuge an die Hand, um IT-Infrastrukturen zu schädigen, Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu erpressen oder Daten zu stehlen. Beim Wettlauf um IT-Sicherheit wird es keinen echten Sieger geben. Für Unternehmen ist es dennoch alternativlos, eine tragfähige Sicherheitsstrategie aufzusetzen, die es erlaubt, potenziellen Angreifern zumindest folgen zu können.

All diese Themen verhandeln wir in vertrauter Runde am 13. und 14. Februar 2020 auf den 18. Hamburger IT-Strategietagen. Als wichtigste Diskussionsplattform für IT-Entscheider in Deutschland konnte die Konferenz zuletzt im Februar 2019 mehr als 750 Teilnehmer begrüßen, darunter IT-Verantwortliche aus mehr als 450 Unternehmen, über 250 CIOs, viele von ihnen aus international tätigen DAX-Konzernen, aber auch sogenannte Hidden Champions aus dem Mittelstand, die für die Volkswirtschaft und damit für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine herausragende Bedeutung haben. Veranstalter der IT-Strategietage sind Hamburg@work und Faktor3 Live in Zusammenarbeit mit dem CIO-Magazin, der Computerwoche und VOICE, dem Bundesverband der IT-Anwender.

Informationen zur Agenda, den Sprecherinnen und Sprechern und die Möglichkeiten zum Ticketkauf finden Sie hier.