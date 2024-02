Zu den Produkten, welche die 84.000 Mitarbeiter der Schaeffler Gruppe entwickeln und fertigen, zählen Motoren, Radlager und Lenksysteme für die Industrie, den Automobilbereich und die Luftfahrt. Um Software schneller zu entwickeln und Prozesse zu digitalisieren, ging das Unternehmen aus Herzogenaurach (Bayern) neue Wege.

SchaefflerSchaeffler führte die Low-Code-Plattform der Siemens-Tochter Mendix ein. Low-Code ist eine Methode, bei der das Programmieren nicht mehr auf der Basis von Textzeilen erfolgt, sondern mit einer modellgesteuerten Drag-and-Drop-Oberfläche. Eine solche Umgebung erleichtert es Fachleuten, Anwendungen zu erstellen, auch solchen, die über keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse verfügen.

Start mit Center of Excellence

Im ersten Schritt richtete Schaeffler in der IT-Abteilung ein Center of Excellence (CoE) ein. Es ist für die Best Practices bei der Entwicklung zuständig, etwa Sicherheits- oder Integrationsrichtlinien. Anschließend startete das erste Low-Code-Projekt: die Transformation eines Checklisten-Dokumentationsprozesses für Kundenreklamationen. Dieser basierte auf Papierdokumenten und wurde in eine workflowbasierte Anwendung umgewandelt.

Zwei Jahre nach der Einführung von Low-Code sind bei Schaeffler mittlerweile 30 Anwendungen im Einsatz. Eine der größten dient zur Überwachung der Maschinen- und Produktqualität. Dies erfolgte zuvor oft manuell. Die webbasierte Low-Code-Anwendung ist dagegen auf Tablets zugänglich. Mitarbeiter können daher einen Großteil der Arbeit in Echtzeit erledigen, statt Daten auf Papier zu erfassen und später in ein System zu übertragen. Das vermeidet eine zeitintensive doppelte Erfassung von Daten.

Community und Hackathons

Um die Software-Entwicklung voranzutreiben, hat Schaeffler eine Low-Code-Community mit über 500 Beteiligten aufgebaut. Es gibt wöchentliche Best-Practice-Meetings, um Ideen und Lösungen zu diskutieren. Im Intranet sind zudem ergänzende Informationen zu finden. Zudem finden regelmäßig Hackathons statt, die allen Interessierten offenstehen und den abteilungsübergreifenden Austausch fördern.

"Was mich im Rahmen der unterschiedlichen Low-Code-Projekte am meisten beeindruckt hat, war, dass auch Kolleginnen und Kollegen ohne jegliche Vorkenntnisse oder IT-Erfahrung nach nur drei Wochen Vollzeittraining mit Mendix Anwendungen realisieren konnten", sagt Jakob John, Spezialist Production Platform Solutions in der Operations-IT von Schaeffler. "Mit der neu geschaffenen Community können wir unsere Innovationsfähigkeit steigern und unternehmensweit neue Qualitätsstandards setzen."

Schaeffler Gruppe | Low-Code-Einsatz

Branche: Automobilindustrie

Use Case: Kürzere Software-Entwicklungszyklen in der Fertigung

Lösung: Einsatz von Low-Code-Plattform von Siemens Mendix

Partner: SiemensSiemens