Die DigitalisierungDigitalisierung scheint auch vor einer Ikone Kölns nicht Halt zu machen: Dem Büdchen. Mit über 1.000 dieser Einrichtungen - im Rest der Republik auch als Trinkhallen, Späti oder einfach Kiosk bekannt - ist Köln die Büdchen-Hauptstadt. Doch im Carlswerk in Köln-Mühlheim - einst eine Industriefläche, wo etwa das erste transatlantische Telefonkabel gefertigt wurde, heute ein Gewerbecampus - wird das Büdchen mobil und digital.

Snack per Winken

Die Büdchen-Variante des 21. Jahrhunderts ist digital, hat vier Räder, ein SIM-Karte und dreht autonom im Carlswerk ihre Runden. Dort startete jetzt der erste selbstfahrende Kioskselbstfahrende Kiosk den Live-Betrieb. Das von REWE Digital und VodafoneVodafone entwickelte "Snack Mobil" hat keinen Fahrer an Bord und offeriert 32 verschiedene Snacks. Passanten im Kölner Carlswerk können dort Erfrischungsgetränke, Süßigkeiten und gesunde Snacks bestellen und diese direkt kontaktlos etwa mit dem Smartphone oder per Kreditkarte bezahlen. Mit einem kurzen Winken wird der selbstfahrende Kiosk angehalten. Zudem hält das Snack Mobil an drei vordefinierten Haltestellen.

Allerdings ist das Snack Mobil nur bedingt autonom, denn es fährt mit 6 km/h quasi auf einem virtuellen Schienennetz eine vordefinierte Strecke innerhalb des Gewerbeparks ab. Hierzu überträgt der selbstfahrende Kiosk seine aktuellen Standortdaten in Echtzeit per LTE und 5G an eine zentrale Steuereinheit. Diese fungiert quasi als virtueller Routenplaner, der die Standortdaten mit der hinterlegten Fahrstrecke abgleicht. Ergänzend sind im Fahrzeug Sensoren und Kameras verbaut, die aus einiger Entfernung erkennen, ob Passanten den Fahrweg kreuzen. Dann hält das Snack Mobil an und fährt erst weiter, wenn der Sicherheitsabstand wieder groß genug ist.

App findet autonomen Kiosk

Wo genau sich der mobile Kiosk gerade befindet, können Passanten zu jeder Zeit in der "REWE Snack Mobil"-App prüfen. Wollen sie den autonomen Kiosk stoppen, um ein Getränk oder einen MüsliriegelMüsliriegel auszuwählen, bewegen sie sich einfach auf das Fahrzeug zu und geben ein Handzeichen. Dieses wird von den integrierten Sensoren und Kameras erkannt. Die Auswahl der Snacks und Getränke erfolgt dann direkt am Fahrzeug über einen Touchscreen.

Mit dem Snack Mobil will REWEREWE laut Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group in Köln, gemeinsam mit Projektpartner Vodafone die Zukunft der autonomen Mobilität testen. Zudem sieht man das Snack Mobil als ein Beispiel für Digitalisierung des Handels mit Fullfillment-Lösungen.