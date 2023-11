DigitalisierungDigitalisierung in Deutschland - mit Frage- oder Ausrufezeichen danach? Mit diesen Worten eröffnete Bettina Uhlich das Entscheiderforum von VOICEVOICE, das vom 7. bis 8. November 2023 in Berlin stattfand. "Ich habe mich für den Doppelpunkt entschieden", fuhr die Präsidentin des IT-Anwenderverbands fort. Denn danach müsse noch etwas kommen und zwar "pragmatische Zuversicht und ergebnisorientierte Gestaltung".

Die Aufgaben seien groß, nehme man nur einmal die überbordende, analoge Bürokratie hierzulande, von Uhlich schlichtweg als "Bürokratiemonster" betitelt. "Dabei waren wir einmal bekannt dafür, eine effiziente Bürokratie zu haben." Andere Bereiche wie der Breitbandausbau stimmten wieder zuversichtlicher: Hier habe sich Deutschland im EU-Vergleich immerhin von Rang zehn auf vier hochgearbeitet.

Uhlich appellierte an die versammelten rund 200 IT-Verantwortlichen aus Wirtschaft, Lehre und Politik, mit Schuldzuweisungen aufzuhören und nicht darauf zu warten, dass der Staat die Probleme lösen werde: "Das wird nicht passieren". Stattdessen müsste die Wirtschaft artikulieren, was sie brauche und den Dialog mit der Politik suchen. Eine gute Nachricht gebe es ja auch: "Der Staat beginnt sich zu bewegen." Nun müsse man bei der Umsetzung noch nachlegen.

GenAI made in Germany

Zu mehr Mut und Zuversicht rief auch Iris Plöger, Mitglied des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V., auf und mahnte: "Wir dürfen nicht zum Verlierer der geopolitischen Zeitenwende werden". Daher dürften neue Technologien wie KI nicht nur als Risiko angesehen werden, sondern der Fokus müsse auf den Chancen liegen. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf den AI Act. Richtig angewendet könnte der Gesetzesentwurf diese Entwicklungen unterstützen und gar zu einem Gütesiegel im Sinne von "Made in Germany" oder "Made in Europe" werden.

Um den Anschluss bei AI in Deutschland nicht zu verlieren, seien jedoch deutlich mehr Investitionen (Wagniskapital) vor allem in KI-Startups notwendig: 57 Prozent der Jungunternehmen beklagten eine mangelnde Finanzierung. Plöger betonte, dass die Stärke deutscher Unternehmen vor allem darin liege, KI für Industriezwecke anzupassen und Cybersicherheit mit einzubeziehen. Gerade letzteres sei wichtig, damit das Vertrauen in Technologie erhalten bleibe.