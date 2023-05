Ein ganzer Tag für Austausch und Vernetzung von IT- und Cybersecurity-Profis - das haben die Medienmarken CIO und CSO am 20. Juni live in Frankfurt für Entscheiderinnen und Entscheider mit dem Cybersecurity Summit vorbereitet. Denn sie sind es, die vor der komplexer werdenden Herausforderung stehen, in ihren jeweiligen Organisationen das Handlungsfeld der Cyber- und Informationssicherheit ganzheitlich aufzustellen. Diese Einschätzung untermauern auch die Ergebnisse unserer Studie "Cybersecurity 2022":

77 Prozent der Unternehmen verzeichneten 2022 mehr Vorfälle als im Jahr zuvor.

65 Prozent der Unternehmen haben ihr Budget für Cybersicherheit im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

23 Prozent der CISOs / CSOs sind überhaupt nicht an Security-Entscheidungen beteiligt. Nur 32 Prozent der CISOs / CSOs sind federführend, 46 Prozent nur beratend eingebunden.

43 Prozent der CIO / CDO / IT-Vorstände haben die Federführung bei Entscheidungen zur Security, weitere 43 Prozent sind beratend beteiligt.

Dabei gilt es in Zeiten von Spionage, Erpressung oder dem Diebstahl von Daten, eine hohe Abwehrbereitschaft, ein Maximum an Resilienz, eine hohe Awareness und im Ernstfall 'Business Continuity' und Neustart-Fähigkeit zu schaffen.

Zur Registrierung

Top-Speaker, wertvoller Austausch

Der fachliche Schwerpunkt des Programms liegt auf der Hand: Know-how aus IT, IT-Sicherheit und Business zusammenzubringen, Entscheiderinnen und Entscheider miteinander zu vernetzen, Erfahrungen sichtbar zu machen und zugleich Good Practices herauszuarbeiten. Das erreichen wir gemeinsam mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen von:

Ingo Elfering (Group CIO Fresenius) im Tandem mit Boban Kršic (Vice President IT Security, CISO FDT & Corporate Head of Cybersecurity, Fresenius)

Holger Bajohr-May (CISO & Leiter Servicemanagement, Technische Werke Ludwigshafen am Rhein)

Stefan Braun (CISO, Henkel)

Florian Jörgens (CISO, Vorwerk)

Iskro Mollov (Vice President Security, Business Continuity and Crisis Management & CISO, GEA)

Ralf Kleinfeld (CISO, OTTO)

Das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz wird zudem im Rahmen der Experience Keynote "Wirtschaftsschutz und Spionageabwehr - Die aktuelle Bedrohungslage aus der Sicht des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen" mit Fallbeispielen über die aktuelle Bedrohungslage informieren. Abgerundet wird das Programm durch die interaktiven, als Silent Stages konzipierten Topic Foren (mit thematischen Ausschnitten und Cases aus der Praxis) und den Summit Tracks, die als klassische Workshops tieferen Einblick und Diskussionspotential rund um Cyber- und Informationssicherheit bieten werden. Begleitet werden diese Formate von Vertreterinnen und Vertretern unserer Partner Cisco, Paloalto, Proofpoint, Cloudflare und HashiCorp, denen wir für diese Unterstützung sehr danken.

Zur Registrierung

Dabeisein lohnt sich

Mit einer Teilnahme profitieren Security-Leader also nicht nur von einem auf Vernetzung und Gespräche ausgelegten Event mit ausreichend Zeiten und Formaten für informellen Austausch, sondern vor allem von einem relevanten und interaktiven Programm, das aus der Community heraus und mit hohem Nutzwert gestaltet wird.

Cybersecurity Summit by CIO & CSO auf einen Blick

20. Juni 2023 | 10.00 bis 17.00 Uhr | #inEcht im Radisson Blu Frankfurt | Informationen & kostenfreie Registrierung

Der Summit trägt dabei sowohl vom Programm her, als auch mit Blick auf die Teilnehmendenstruktur dem Umstand Rechnung, das Cyber- und Informationssicherheit auf unterschiedliche Arten organisiert sein können und nur mit Teamwork wert- und sinnstiftend werden können. Eine Übersicht über unser Programm und die beteiligten Sprecherinnen und Sprecher finden Sie tagesaktuell auf der Website zum Summit.