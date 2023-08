Seit Jahren klagt die IT-Branche über fehlendes qualifiziertes Personal. Richtig ist auch, dass Innovationen in einem atemberaubenden Tempo stattfinden. Berufe in der IT sind nicht nur zukunftssicher, sie bieten auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Berufseinstieg, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung.

Die Verdienstmöglichkeiten sind entsprechend attraktiv. Dennoch sollten junge Menschen oder diejenigen, die eine neue berufliche Herausforderung suchen, bei der Studien- oder Ausbildungswahl für eine fundierte Entscheidung mehrere Faktoren einbeziehen, die ihren beruflichen Werdegang beeinflussen.

Zuerst das richtige Studium aussuchen

Dazu gehören zum Beispiel die eigenen Interessen, die Studienkosten, die Zukunftsfähigkeit des Jobs und auch das potenzielle Durchschnittsgehalt der Berufe, die am Ende einer akademischen Laufbahn in Frage kommen. Die Analysten der Bank N26 bewerten im Studien-Preisindex die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung. Den Schwerpunkt legt der Index auf bestimmte Studiengänge, wie Softwareentwicklung, indem er das Durchschnittsgehalt ermittelt, das Softwareentwickler in 50 Ländern weltweit zum Berufseinstieg erwarten können.

Laut dem Studien-Preisindex liegt das Bruttojahresgehalt von Softwareentwicklern in Deutschland beim Jobeinstieg bei etwa 53.600 Euro, womit das Land in der Rangliste der fünfzig untersuchten Länder weltweit auf Platz 16 liegt und sich innerhalb der Europäischen Union im oberen Drittel bewegt.

Starkes Gefälle in Europa

Vergleicht man das GehaltGehalt in Deutschland mit dem der europäischen Kollegen - etwa in den Niederlanden, Belgien und Österreich, so unterscheiden sich die Gehälter zum Einstieg nicht stark voneinander. Während Programmierer in den Niederlanden ein Bruttojahresgehalt von etwa 57.200 Euro erhalten, sind es in Belgien 56.000 Euro und in Österreich 51.600 Euro.

Die bestbezahlten SoftwareentwicklerSoftwareentwickler der Europäischen Union leben und arbeiten in Dänemark. Das Land belegt im weltweiten Ranking Platz vier von 50, weil Absolventen hier beim Berufsstart in der Regel etwa 69.000 Euro verdienen. Die Niederlande belegt im Ranking Platz zwölf, dicht gefolgt von Belgien (Platz 13). Deutschland liegt auf Platz 16, Österreich Platz 22. Interessant ist auch das starke Gefälle zu den Nachbarländern Frankreich, wo ein IT-Einsteiger mit rund 42.000 Jahressalär rechnen muss, und noch weniger zahlen italienische Arbeitgeber, die rund 36.000 Euro Jahresgehalt auf den Tisch blättern. Schlusslicht - zumindest in dieser Statistik - bildet die Ukraine, wo IT-Absolventen etwa 12.000 Euro im Jahr verdienen.

Die Topverdiener in Sachen Einstiegsgehalt befinden sich außerhalb der Europäischen Union. Hier zählen die Schweiz (106.600 Euro), die USA (88.100 Euro) und Island (70.300 Euro) zu den absoluten Spitzenreitern.

Lesen Sie auch: Gehälter von Backend-Entwicklern