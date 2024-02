1873 als kleines TransportunternehmenTransportunternehmen von Johann Josef FiegeFiege gegründet, ist das in der fünften Generation geführte Inhaberunternehmen nach 150 Jahren zu einem weltweiten Konzern mit über 130 Standorten, mehr als 23.000 Mitarbeitern und rund zwei Milliarden Euro Jahresumsatz angewachsen.

"Also nichts mehr mit Pferdekutschen und so, das Unternehmen aus Westfalen ist inzwischen ein weltweiter Konzern in den Zahlen, aber in den Köpfen ein kleines Familienunternehmen", begann die KI-Expertin Kenza Ait Si Abbou ihren "Abenteuer"-Bericht auf den Hamburger IT-Strategietagen 2024. "Und dann kommt die Kenza - erste Frau im Vorstand seit 150 Jahren, erste Ingenieurin im Vorstand, erste Afrikanerin und keine Westfälin." Dennoch oder gerade deswegen sei es für sie ein Mega-Umfeld, weil sie bei null anfangen und alles gestalten könne, erklärte sie.

Bevor Abbou im September 2023 als CTO in den Vorstand von Fiege wechselte, arbeitete sie bei IBM und davor über zehn Jahre bei der Telekom. An einigen Stellen, etwa den Massen an gesammelten Daten erlebe sie deswegen das ein oder andere Déjà Vu, so die KI-Expertin und Bestsellerautorin.

Harmonisierung statt Standardisierung

Das zentrale Problem bei ihrer Aufgabe bei FiegeFiege, so Abbou: "Um etwas mit KI zu machen, braucht man einheitliche Daten und für einheitliche Daten braucht man auch einheitliche Systeme und Prozesse." Nach einigen Wochen bei Fiege habe sie bereits gemerkt, dass das Wort StandardisierungStandardisierung zu "Schüttelfrost" im Unternehmen führt, weshalb sie dann stattdessen das Wort Harmonisierung verwendete, wie sie berichtete.

Der Grund, so Abbou liege im bisherigen Erfolgsrezept: Das Unternehmen sei über die Zeit gewachsen, weil es dezentral war. So gebe es elf Business Units mit den meisten Geschäftsfeldern und dann noch zusätzlich regionale Business Units für die internationale oder ausländische Gesellschaften. "Und dann kommt die Kenza und sagt 'super, aber für KI eine Katastrophe'", so die KI-Expertin.

Wie komplex es ist, in so einer dezentralen Struktur KI zu machen, habe sie bereits in ihrer vorherigen Berufserfahrung erlebt, führte Abbou aus. Natürlich könne man jede Business Unit irgendetwas machen lassen, aber dann sei es ein kleiner Hebel für diese eine Business Unit und kompensiere in der Regel nicht einmal die angefallenen Kosten. "Die Magie der KI entsteht erst, wenn man wirklich die Daten unternehmensweit nutzen kann. Da sind die großen Hebel", erklärte die CTO.

"Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren"

Um ihren "Alltagswahnsinn", die Komplexität der Daten bei Fiege, zu erklären, brachte Abbou das Beispiel Intralogistik innerhalb eines Logistikzentrums an. Datenwissenschaftler seien ja immer der Ansicht, Logistik sei super, weil es nur wenig personenbezogene Daten gebe, erklärte sie.

Aber obwohl die Intralogistik vom Prozess her überall gleich sei, denke jede Fiege-Niederlassung für sich, sie sei super besonders, ihre Kunden seien super besonders und der Wareneingang bei ihnen sei natürlich anders als bei allen anderen. Die Konsequenz, so Abbou: "Wir verbringen unseren Tag damit, zu kommunizieren. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und überzeugen. Inspirieren. Anweisen geht nicht, das hat nur einen kurzfristigen Effekt, also ganz viel kommunizieren."

Immerhin hat das Team schon vor ein paar Jahren angefangen, eine Cloud-basierte Dateninfrastruktur überhaupt herzustellen, eine Architektur zu bauen, sich ein operatives Datenmodell zu überlegen und die ersten Datenprodukte zu entwickeln. Aber erst mit diesen Grundlagen könne man wirklich effizient anfangen, Daten zur Verfügung zu stellen, so die Managerin. "Also strukturiert in einem Datenkatalog und auch in einer gewissen Qualität", ergänzte sie. Heute sei immer noch viel Aufbereitungs- und Qualitätsarbeit notwendig, damit könnten die Leute nicht direkt arbeiten.

Organisation ist alles

Was die Organisation angeht, setzt die IT-Chefin auf ein zentrales Team, das sich um das Thema Daten und KI kümmert. Zusätzlich gebe es natürlich einen fachlichen Austausch und ein Steering, an dem auch Teilnehmende der Business Units dabei seien. "Wir brauchen aber auch die Leute, die vor Ort, die nah am Business sind und dafür sorgen, dass die Prozesse so strukturiert sind, dass auch die Datenerhebung schon von Anfang an eine gewisse Qualität hat. Sonst wäre das nur shit in, shit out", konstatierte Abbou. Und gleichzeitig wolle man auch nicht von einer zentralen Einheit alles vorgeben lassen - die Ideen müssten ja vom Business kommen.

"Unsere Aufgabe, sozusagen als Fachidioten, ist es dann, diese zu beurteilen und zu priorisieren", sagt die KI-Expertin. Dazu gebe es eine Bewertungsmatrix mit der Umsetzbarkeit auf der x-Achse und dem Wertbeitrag auf der y-Achse, denn es sei angesichts begrenzter Ressourcen wichtig, immer zu überlegen, was der Wertbeitrag für das Unternehmen sei. Daneben versuche man, die Datenprodukte, aber auch KIKI in den drei Zeitdimensionen "Vorschau", "Zeitnah" und "Nachschau" für die faktenbasierte Steuerung der Logistikkette einzusetzen. Das bedeute zunächst einmal Daten sammeln und visualisieren, so Abbou. Als Logistiker sei Fiege aber auch Teil der kritischen Infrastruktur, für die das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) gelte.

Gleichzeitig gebe es immer mehr Bedarf - etwa bei Kunden von Zalando - den Near-Realtime-Status ihrer Lieferungen zu erfahren. Und in verschiedenen Regionen versuche man auch etwa mit Wetterdaten oder der Auswertung von Nachrichtenquellen eine Art Vorschau zu erzeugen, etwa um andere Routen vorzuschlagen, damit die Pakete auch ankommen. Das alles könne nur zum Erfolg führen, wenn alle mitanpacken, schloss Abbou. Trotz der geschilderten Schwierigkeiten sei sie deshalb froh, dieses Abenteuer bei Fiege mitzumachen.

"Der Vorteil von Familienunternehmen oder am Mittelstand ist, sie sind bereit für Disruption", erklärte sie. Dieses Mindset 'Wir müssen uns verändern, damit wir weiterbestehen' sei also schon mal da, das sei die halbe Miete - die viele DAX-Konzerne nicht vorweisen könnten. Gleichzeitig werde langfristig gedacht, weil es keine Quartalsergebnisse und Analyst Calls gebe. "Ein Riesenpotenzial, das man ausschöpfen kann", so die CTO.