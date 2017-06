Ein Ausfall des kompletten IT-Systems hat unzähligen Passagieren der Fluglinie British Airways den Start ins lange Wochenende verdorben. Weltweit kam es zu Flugausfällen und Verspätungen - ausgerechnet an dem Wochenende, an dem viele Menschen in Großbritannien in den Urlaub aufbrechen wollten: An diesem Montag ist dort Feiertag. In England beginnt außerdem eine siebentägige Ferienwoche.

British-Airways-Chef Alex Cruz erklärte über Twitter, dass ein Problem in der Stromversorgung den Systemausfall verursacht haben könnte. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht. Am Sonntag seien viele IT-Netze wieder zum Laufen gebracht worden. Die Technik-Teams der Airline arbeiteten so hart sie nur könnten daran, die FlugprogrammeFlugprogramme wiederherzustellen.

Nach dem Chaos am Samstag lief der Betrieb somit auch am Sonntag noch nicht rund. Ein Sprecher des größten Londoner Flughafens Heathrow erklärte mit Blick auf die Panne bei British Airways, Ausfälle und Verspätungen seien weiter zu erwarten. Auch in Deutschland gab es erneut Einschränkungen.

British Airways - Großbritanniens größte Fluggesellschaft - teilte mit, es werde einige Folgestörungen geben, da Maschinen und Besatzung nicht an den planmäßigen Flughäfen seien. Passagiere sollten nicht zum Airport kommen, solange ihr Flug nicht bestätigt sei. Ziel sei aber, einen "nahezu normalen Flugplan" am Airport London-Gatwick zu gewährleisten und die "Mehrheit des Angebots" ab Heathrow abzuwickeln.

Das Unternehmen entschuldigte sich einmal mehr bei seinen Passagieren. "Ich weiß, dass das eine schreckliche Zeit für die Kunden war", sagte Cruz am Sonntag. "Einige von euch konnten nicht in Urlaub fliegen, einige von euch steckten im Flugzeug fest und einige von euch kamen nicht mehr an das Gepäck heran."