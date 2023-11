"Seit der vollständigen Umstellung unserer RechenzentrenRechenzentren auf All-Flash sparen wir im Vergleich zu unseren früheren HDD-Speicherumgebungen eine Menge Strom", berichtet Michael van Dülmen, IT-Manager der Weiling GmbH. Das Unternehmen mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Coesfeld sieht sich als Pionier im Bereich Biolebensmittel und will einen Beitrag zur biologischen Vielfalt, einer sauberen Umwelt und einer natürlichen Ernährung für künftige Generationen leisten.

Der Ruf der Marke und das Image des Unternehmens spielen dabei eine entscheidende Rolle. Dazu beitragen soll unter anderem eine nachhaltigere IT-Infrastruktur, die das Management im Zuge einer breit angelegten Modernisierung aufbaute.

Um Sustainability- und ESG-Anforderungen besser erfüllen zu können, entschied sich die IT-Leitung, beide Rechenzentren komplett auf All-Flash-Systeme von Pure Storage umzustellen. Die letzten klassischen Festplattensysteme wurden inzwischen durch All-Flash-Komponenten ersetzt. Dabei migrierte Weiling etwa Datenbanken und Web-Server-Anwendungen auf die neuen Storage-SystemeStorage-Systeme. Der IT-Dienstleister Schuster & Walther sowie der Distributor TIM halfen dabei, das Projekt zu planen und umzusetzen.

30 bis 50 Prozent weniger Energieverbrauch

Der Energieverbrauch ist den Angaben zufolge durch die Flash-Array-Lösung um 30 bis 50 Prozent gesunken. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Festplattenkonfiguration habe sich das Flash-basierte Setup schon nach etwa einem Jahr amortisiert, bilanzieren die Projektverantwortlichen.

Vorteile bringt die neue Speichertechnik auch in Sachen Geschäftskontinuität. So setzt der Biohändler das Flash-Array auch für Offsite Disaster Recovery ein. Damit soll die Lieferkette für frische Lebensmittel zuverlässiger werden. Last, but not least können die Data Center auch beim klassischen Backup Management von der höheren Geschwindigkeit der Flash-basierten Systeme profitieren.

Zu mehr Nachhaltigkeit und einer höheren Lebensdauer der Flash-Lösungen soll ferner das Verbrauchsmodell "Evergreen//Forever" beitragen. Weiling sichert sich damit kontinuierliche Updates und vorhersehbare Storage-Kosten. Das übliche Rip-and-Replace-Verfahren konventioneller Beschaffungsmodelle, bei dem große Mengen an Elektroschrott anfallen, lasse sich damit vermeiden, argumentiert der Biohändler.

Weiling | All-Flash-Storage

Branche: HandelHandel

Use Case: Nachhaltigkeit im IT-Betrieb erhöhen

Lösung: HDD-Storage-Systeme durch All-Flash-Arrays ersetzt

Anbieter: Pure Storage

Dienstleister: Schuster & Walther, TIM (Distributor)