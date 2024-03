Ebenso wie viele deutsche Unternehmen stand auch die Bühler Group in Uzwil (Schweiz) vor der Aufgabe, ihre SAP-Umgebung von ECC auf S/4HANA umzustellen. Das Familienunternehmen aus dem Kanton St. Gallen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter und ist in 140 Ländern tätig. Zur Produktpalette zählen Systeme für die Herstellung von Lebensmitteln und Komponenten für den Druckguss.

Bei der Migration mussten regionale und abteilungsspezifische Anforderungen berücksichtigt werden. Ein Beispiel: Ein Großteil der Produktion ist in China angesiedelt. Forschungs- und Entwicklungszentren sind dagegen in allen Weltregionen vorhanden, etwa das neue Protein Application Center in Uzwil. Daher mussten die Fachleute vor der Migration die Verfügbarkeit der Systeme in den unterschiedlichen Zeitzonen präzise planen.

Erfolgsfaktor selektive Datenmigration

Bei dem ProjektProjekt nutzte Bühler die Expertise des SAP-Spezialisten SNP Group und dessen Partners Swisscom. Eine zentrale Rolle spielte der "Bluefield"-Ansatz von SNP. Er sieht vor, dass nur die relevanten Prozesse und Daten ausgewählt und migriert werden.

Der Vorteil ist, dass Unternehmen kein komplett neues SAP-System einrichten muss ("Greenfield"-Ansatz). Zudem ist es nicht nötig, Altlasten "mitzuschleppen" ("Brownfield"). SNP nutzt seine Plattform Crystalbridge, um Daten und Abläufe der bestehenden SAP-Umgebung zu erfassen, Optimierungsoptionen zu ermitteln und die Transformation mittels Automatisierung zu beschleunigen.

Testmigrationen als Vorbereitung

Um Risiken auszuschließen, führten die Fachleute von Bühler, SNP und Swisscom nach einer mehrmonatigen Planungsphase mehrere Testmigrationen des Umstiegs durch. Das Go-live der neuen Systeme erfolgte an einem verlängerten Wochenende.

In einer "Kommandozentrale" von Bühler verfolgten die Experten in Echtzeit auf mehreren Bildschirmen, wie die Migration der SAP-Systeme lief. Insgesamt wurden 4 Terabyte Daten auf die neue Infrastruktur überspielt, bei einer Downtime-Zeit von nur 72 Stunden.

Nach 18 Monaten abgeschlossen

"Mit der Software und Expertise von SNP ist uns der erfolgreiche Umstieg auf die aktuelle SAP-Produktgeneration gelungen, trotz einer erhöhten Projektkomplexität und potenzieller Komplikationen", so das Resümee von Vidor Kapy, dem CIO der Bühler AG.

Die Migration zu SAP S/4HANA bei Bühler war nach 18 Monaten abgeschlossen - zu einem Bruchteil der Kosten, die ein Greenfield-Ansatz erfordert hätte. Heute profitieren über 8.000 Mitarbeiter von Bühler in 30 Unternehmensgesellschaften von der schnelleren Datenverarbeitung und den Analytics-Funktionen der neuen SAP-Umgebung.

Bühler Group | SAP S/4HANA

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Umstellung von SAPSAP ECC auf S/4HANA in 30 Gesellschaften

Lösung: Bluefield-Migrationsansatz von SNP

Partner: SNP Group, Swisscom