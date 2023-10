Rund 28 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) haben 2023 hohe Investitionen in SAPSAP S/4HANA geplant, immerhin 38 Prozent Ausgaben im mittleren Bereich. Das hat der Investitionsreport 2023 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) ergeben. Der Grund liegt auf der Hand: SAP will Ende 2027 den Mainstream-Support für die ERP-Software SAP ECC einstellen.

Dies war ein Grund, weshalb sich der Messtechnikspezialist Berthold Technologies für die Umstellung auf SAP S/4HANA entschied. Das mittelständische Unternehmen aus Wildach im Schwarzwald unterhält in neun Ländern Tochtergesellschaften. Der Schwerpunkt liegt auf Mess-Systemen für die Bereiche Life Science, Prozesskontrolle und Strahlenschutz.

Pragmatischer Ansatz statt "Greenfield"

In Abstimmung mit dem Software-Spezialisten IT-Motive AG aus Duisburg entschied sich Berthold Technologies für ein schrittweises Vorgehen. Die Basis bildete das "Mittelstandsmodells" von IT-Motive. Dieses sieht eine schrittweise Migration der vorhandenen SAP-ECC-Umgebung zu S/4HANA vor ("Brownfield"), inklusive der Daten und Prozesse. Im Gegensatz dazu wird bei Greenfield-Projekten die S/4HANA-Umgebung von Grund auf neu implementiert.

Zu Beginn des Projekts übertrugen Fachleute von IT-Motive das SAP-ECC-Quellsystem in eine S/4HANA-Sandbox. In dieser lief ein Großteil der Kundenprozesse parallel weiter. Das wiederum ermöglicht eine Analyse des vorhandenen SAP-ECC-Systems in einer S/4HANA Umgebung. Dank dieser Vorgehensweise werden Anpassungen frühzeitig erkannt, die für eine erfolgreiche Transformation erforderlich sind.

S/4-Migration: Iterative Stufen

Im folgenden Schritt, der eigentlichen Brownfield-Transformation, wurde das S/4HANA-System in iterativen Stufen zu einer Produktivumgebung ausgebaut. Auf jeder Stufe berücksichtigten die am Projekt beteiligten Fachleute dabei die aktuellen Bewegungsdaten.

Das Ergebnis: "Mithilfe der IT-Motive AG haben wir es geschafft, eine schnelle und kostengünstige S/4HANA Transition zu realisieren und erfolgreich abzuschließen", fasst Joachim Barth zusammen, Leiter Informationstechnik von Berthold Technologies. Nicht nur die Zeitvorgaben wurde eingehalten. Dasselbe gilt für den Budgetrahmen, den die Projektverantwortlichen vor Beginn der Umstellung festgelegt hatten.

Berthold Technologies | Umstellung auf SAP S/4HANA

Branche: Messtechnik

Use Case: Migration SAP ECC zu S/4HANA

Lösung: "Brownfield"-Migration auf Basis eines Mittelstandsansatzes

Partner: IT-Motive AG