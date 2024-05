Egal ob laufen, radeln oder rollen: Mit jedem gemeinsam erzielten Kilometer im Laufschuh, auf dem Rad oder im Rollstuhl unterstützt die Charity-Aktion der CIO-Community gemeinnützige Organisationen für mehr Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und die digitale Integration von benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Für den guten Zweck sporteln vom 3. bis 20. Mai wieder Deutschlands IT-Verantwortliche. In diesem Jahr haben sich bereits über 1.100 IT-Verantwortliche angemeldet. "Wenn ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, entsteht oft Großartiges. Und wenn es einem guten Zweck dient, ist die Gemeinschaft gleich noch wertvoller", sagt Jens Benatti, VP Corporate IT der Zeiss Group. Machen auch Sie mit und melden sich gleich an. Registrierung unter: www.cio-charity.de

Dank unserer Partner ist der Spendentopf bereits mit 71.000 Euro befüllt. Mit dabei sind: Acent, Expleo, Foundry, Infosys, p.digital, Randstad Digital, Senacor, Servicenow und XD Consult

Unser Ziel: Wir wollen 100.000 Euro an Spenden sammeln - wer ebenfalls Partner des CIO Charity Run&Bike werden und den Spendentopf mit befüllen möchte, kann sich gerne an Mirja Wagner wenden.

Der CIO Charity Run&Bike 24 ist eine Aktion von CIO, CIO Stiftung und WHU. Seit 2011 unterstützen die Charity-Initiativen der CIO-Community Kinder und Jugendliche, die einen erschwerten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten haben - aus finanziellen oder sozialen Gründen. Jedes Jahr wählt das Kuratorium der CIO-Stiftung zwei Förderinitiativen als Nutznießer der Aktion, die sich der Förderung der gesellschaftlichen und digitalen Teilhabe verschrieben haben. In diesem Jahr unterstützen wir die Organisationen Hacker School und Sozialheld*innen.

Hacker School

Die Hacker School engagiert sich, digitale Bildung so integrativ zu gestalten, dass jeder junge Mensch vor seiner Berufswahl einmal programmieren kann. Ihre Motivation ist, Ungleichheiten zu überwinden, um spannende und begeisternde Bildung, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, jedem Menschen zugänglich zu machen. Die Hacker School betrachtet digitale Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und organisiert ihre Angebote in Kooperation mit Unternehmen und ihren Mitarbeitenden.

Julia FreudenbergFreudenberg, CEO Hacker School: "Es ist großartig, dass die CIOs und IT-Köpfe wieder die Sportschuhe schnüren und beim CIO Charity Run ihr gesellschaftliches Engagement mit Schweiß schmücken. Und wir sind stolz, dass die Hacker School zu den nominierten Projekten gehört. Für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Yes! Hack the world a better place!"

Sozialheld*innen

Der SOZIALHELDEN e. V. setzt sich seit über 15 Jahren für Inklusion und Barrierefreiheit ein. Als Team aus Menschen mit und ohne Behinderungen startet der Verein Kampagnen, entwickelt Apps, berät Unternehmen, schult Medien und Unternehmen und erfindet Technologien, um Barrieren abzubauen und Teilhabe für alle zu gewährleisten. Ob Mobilität, DigitalisierungDigitalisierung oder Arbeitsmarkt - der SOZIALHELDEN e. V. mischt sich ein. Denn Menschen mit Behinderungen müssen überall mitgedacht und gehört werden.

So treibt der Berliner Verein das Disability Mainstreaming voran. Dafür wurde der SOZIALHELDEN e.V. unter anderem mit dem Deutschen Engagementpreis, dem Deutschen Bu¨rgerpreis, dem World Summit Award, dem Smart Accessibility Award, dem Deutschen Mobilitätspreis und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Vereinsgru¨nder Raúl Krauthausen wurde zudem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Raul Krauthausen, Founder, SOZIALHELDEN e. V.: "Es freut uns und mich sehr, dass wir als Förderpartner für den "CIO Charity Run & Bike" ausgewählt wurden. Die Partizipation behinderter Menschen ist unserer Überzeugung nach kein nice-to-have, sondern ein grundlegendes Menschenrecht. Dass so viele Menschen beim 'CIO Charity Run' auf die Straße gehen, rennen, schwitzen, sich Zerrungen zuziehen, um uns zu unterstützen, finde ich total krass. Wir kommen selbst aus vielen Nachbarschaften und engagieren uns vor Ort, sind Aktivist*innen und kennen aus unserer Arbeit solche Anstrengungen, auch Schmerzen, und großen Freuden. Dabei verlieren wir unser Ziel nicht aus den Augen: Der SOZIALHELDEN e.V. setzt sich seit über 15 Jahren für Inklusion und Barrierefreiheit ein. Mit Euren Spenden unterstützt Ihr unsere Arbeit (übrigens viele IT-basierte ProjekteProjekte und Apps), wie die Wheelmap. Danke an Foundry und alle, die Strecke machen!"

Also schnell anmelden und mitmachen: www.cio-charity.de