Damit erweitert Nike die Zusammenarbeit mit Cognizant, die bereits seit 14 Jahren besteht. Cognizant wird zusätzlich an 230 Standorten von Nike in 40 Ländern einen Teil der IT-Support-Funktionen konsolidieren. Das gilt beispielsweise für den mehrsprachigen IT-Service sowie Supportleistungen in den Bereichen Anwendungen und IT-Infrastruktur.

Neben den etwa 70.000 Mitarbeitern des SportartikelherstellersSportartikelherstellers nutzen auch Kunden und Partner diese Services. Cognizant bietet ihnen sowohl remote als auch vor Ort technische Unterstützung an, etwa bei Problemen mit mobilen Rechnern oder dem Smartphone.

Einführung neuer Self-Service-Funktionen

Zusätzlich stellt Cognizant Level- und Level-2-Support-Dienste für Anwendungen zur Verfügung, die Nike einsetzt. Dazu zählen mobile Apps und Rechnersoftware sowie das Web-Portal Nike.com.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von erweiterten Self-Service-Funktionen. Vermutlich werden dort auch Technologien wie KI und Hyper-Automation zum Zuge kommen, wie Sushant Warikoo andeutet, der Leiter der Retail Industry Business Unit bei Cognizant: "Wir freuen uns darauf, bei Nike durch den Einsatz von Hyper-Automatisierung, künstlicher Intelligenz und mittels der Neugestaltung von Prozessen außergewöhnliche Erlebnisse für Kunden, Mitarbeitende und Partner zu schaffen."

Digitalisierung vorantreiben

Ein Grund für die Umgestaltung des IT-Supports dürfte sein, dass sich Nike davon Kostenreduzierungen erhofft. Dort könnte Cognizants Expertise in den Bereichen KI zum Tragen kommen. So sind Chatbots mittlerweile in der Lage, zumindest einen Teil der Anfragen von IT-Usern zu beantworten. Cognizant hat solche Bots bereits bei anderen Unternehmen implementiert, etwa in der Kundenbetreuung von Automobilfirmen.

Nike kann durch den Ausbau der Kooperation mit Cognizant die Digitalisierung weiter vorantreiben. So hat Nike bereits 2021 mit Datalogue einen Spezialisten für das Aufbereiten und Integrieren von Daten übernommen. Die Plattform von Datalogue soll dazu beitragen, Daten aus diversen Quellen in verwertbare Erkenntnisse (Insights) umzusetzen. Diese Daten stammen beispielsweise von Kunden-Apps, aus der Lieferkette und den stationären und digitalen Nike-Shops.

Auch im Metaverse ist Nike seit 2021 präsent, mit "Nikeland" auf der Roblox-Plattform. Dort vermarktet der Hersteller unter anderem virtuelle Versionen von Sneakern und Bekleidung, sprich NFTs (Non-Fungible Tokens). Seit 2023 haben Besitzer eines NFT der Sneaker-Serie Air Force 1 die Möglichkeit, diesen gegen die physische Version des Schuhs einzutauschen.

