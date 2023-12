Der Vorstandsvorsitzende des Geldhauses, Manfred Knof, sei in den vergangenen Wochen an staatliche Fonds in Asien und im Nahen Osten herangetreten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Manager wolle dabei bis zu 9,9 Prozent der CommerzbankCommerzbank losschlagen, nachdem er zuletzt eine neue Strategie vorgestellt und sich die Aktie der BankBank erholt hatte. Nach Bekanntwerden legten die Anteilscheine etwas zu. Nach Angaben der Commerzbank ist Deutschland mit mehr als 15 Prozent der größte ausgewiesene Einzelaktionär des Geldhauses. (dpa/rs)