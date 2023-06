AudiAudi will enger mit Cisco zusammenarbeiten, um einige ausgewählte Modelle mit der Collaboration-Plattform Webex auszustatten. Ab dem 1. Juli 2023 soll Webex über den Application Store der Audi-Mutter Volkswagen verfügbar sein. Zunächst ist geplant, die Audi-Modelle A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron und den e-tron GT zum mobilen Büro auszubauen. Mit im Boot sind dabei auch Cariad, die für die In-Car-IT zuständige Abteilung der Volkswagen Group, sowie als Partner die Samsung-Tochter Harman.

Cisco zufolge können Nutzerinnen und Nutzer die Webex App aus dem Application Store des Audi Infotainment-Systems herunterladen. Ein Smartphone sei für die Einrichtung nicht erforderlich, hieß es. Nach der Einrichtung könnten User unter anderem nahtlos von Webex-Meetings auf anderen elektronischen Geräten wie Laptops und Smartphones zu Besprechungen im Fahrzeug wechseln.

Speziell für die Nutzung im Auto wurden zusätzliche Safety-Funktionen implementiert. Beispielsweise schaltet Webex während der Fahrt automatisch in einen reinen Audiomodus, gab Cisco bekannt. So könnten Fahrerinnen und Fahrer an Meetings teilnehmen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Parkt das Fahrzeug, stehen viele der klassischen Collaboration-Funktionen von Webex zur Verfügung - unter anderem die Anzeige von Video, Nutzung von Emojis, Echtzeit-Untertitel sowie geteilte Inhalte der Gesprächspartner. Darüber hinaus ließen sich auch im Auto alle Security-Funktionen von Webex nutzen, wie zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder der Schutz von Meetings durch Passwörter.

Künstliche Intelligenz unterdrückt Störgeräusche

Mit integriert in das In-Car-Webex sind verschiedene KI-Funktionen. Dazu zählen beispielsweise Geräuschunterdrückung und Sprachoptimierung. Diese Funktionen sollen die Audio-Leistung verbessern und störende Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder Baustellen weitgehend ausblenden.

"Unser Ziel ist es, dass Arbeiten überall dort möglich ist, wo Menschen sich aufhalten und arbeiten wollen. Da ist gerade das Auto in Deutschland ein zentraler Ort," sagte Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland. Die Kooperation mit Audi werde die DigitalisierungDigitalisierung in Deutschland weiter beschleunigen und vielen Menschen die Möglichkeit geben, auch unterwegs vernetzt und produktiv zu bleiben.

Cisco arbeitet bereits seit geraumer Zeit an seiner Initiative Webex for Automobiles. Neben der gerade angekündigten Kooperation mit Audi, Cariad und Harman arbeitet der US-Konzern auch mit anderen Automobil-HerstellernAutomobil-Herstellern zusammen. Dazu zählen die Ford Motor Company sowie Mercedes-Benz. Erst im Februar dieses Jahres hatte der schwäbische Autobauer angekündigt, gemeinsam mit Cisco die neue E-Klasse mit Hilfe von Webex zum rollenden Büro auszubauen.