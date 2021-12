04.01. WhatsApp brockt sich monatelangen Ärger ein. Die Nutzer werden in der App auf ein Update der Datenschutz-Regeln hingewiesen - und sollen bis zum 8. Februar zustimmen, um den Chatdienst weiter zu nutzen. Nach Kritik wird die Frist auf Mitte Mai verschoben. Später lässt WhatsApp auch die Verweigerer weiterchatten.

13.01. Die Aktie des Videospiel-Händlers Gamestop springt an einem Handelstag um mehr als 50 Prozent hoch. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen Rally, die maßgeblich von privaten Anlegern auf Online-Plattformen wie Reddit befeuert wird. Von gut 17 Dollar zu Jahresbeginn schnellt der Kurs in wenigen Wochen bis auf 483 Dollar hoch - und fällt dann steil ab. Wer spät einstieg, verlor sein Geld.

29.01. Bei der Finanzaufsicht Bafin gibt es nach dem Wirecard-Skandal einen Wechsel an der Spitze. Im Zuge einer Neuaufstellung gibt Felix Hufeld sein Amt ab, Nachfolger Mark Branson übernimmt am 1. August.

11.03. Preisrekord für digitale Kunst: Die Collage "Everydays: The First 5.000 Days" wird für gut 69 Millionen Dollar versteigert. Verrückt daran ist, dass jeder die identische Datei des US-Künstlers Beeple besitzen kann, nur eben ohne digitales Echtheitszertifikat. Die Auktion befeuert den Boom bei solchen sogenannten NFT-Dateien.

17.03. VolkswagenVolkswagen setzt die Produktion in seinen Werken für mehrere Wochen wegen Bauteile-Engpässen aus. Übers Jahr trifft vor allem die Chip-Knappheit immer wieder diverse Autobauer und führt zu Kurzarbeit in den Fabriken. In der Corona-Krise stieg die Halbleiter-Nachfrage, die Kapazitäten reichen nicht aus, ihr Ausbau dauert lange.

23.03. Ein Zwischenfall im Suezkanal demonstriert die Verwundbarkeit des Handels zwischen Asien und Europa. Das rund 400 Meter lange Containerschiff "Ever Given" steckt quer in der Wasserstraße fest und blockiert sie für sechs Tage. Hunderte Schiffe stauen sich.

27.04. AppleApple gibt seinen Kunden als erster Smartphone-Anbieter eine einfache Möglichkeit, das Nachverfolgen ihres Verhaltens quer über verschiedene Apps und Websites zu stoppen. Anbieter von iPhone-Apps müssen Nutzer dafür ausdrücklich um Erlaubnis fragen. Die meisten Menschen lehnen das ab. Das bremst das Werbegeschäft unter anderem bei FacebookFacebook und dem Fotodienst Snapchat.

07.05. Eine der größten Benzin-Pipelines in den USA fällt nach einem Cyberangriff für fünf Tage aus. Die HackerHacker erpressen eine Zahlung von 4,4 Millionen Dollar. So beginnt eine Serie von Lösegeld-Angriffen: Anfang Juni trifft es den weltgrößten Fleischkonzern JBS, der elf Millionen Dollar zahlt, und Anfang Juli den IT-Dienstleister Kaseya.

09.06. Der frühere Konzernchef Martin Winterkorn und drei weitere Ex-Topmanager zahlen wegen des Dieselskandals zusammen mit ihren VersicherungenVersicherungen Rekord-Entschädigungen an Volkswagen. Die Einigung sieht eine Summe von 288 Millionen Euro vor. Winterkorn persönlich soll 11,2 Millionen Euro zahlen.

11.06. Der Bundestag beschließt mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen das umstrittene Lieferkettengesetz. Große Unternehmen in Deutschland sollen keine Kinder- oder Zwangsarbeit und keine Umweltzerstörung in ihren internationalen Lieferketten mehr dulden. Aus der Wirtschaft wurde die Idee zuvor unter anderem als weltfremd kritisiert. Das Gesetz gilt vom 1. Januar 2023 an.

16.07. AmazonAmazon wird in Luxemburg mit der bisher höchsten Strafe nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung DSGVODSGVO belegt: 746 Millionen Euro. Die Kontrollbehörde befindet, dass der Online-Händler die Regeln beim Umgang mit Nutzerdaten verletzte. Amazon weist den Vorwurf zurück und legt im Oktober Berufung ein.

11.08. Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft GDL gibt es auch in diesem Jahr wieder Streik. Von drei mehrtägigen Streikwellen sind Millionen Fahrgäste betroffen. Mitte September wird eine Einigung verkündet.

11.08. In Deutschland tritt eine Frauenquote in Chefetagen in Kraft. Bei großen Unternehmen, die börsennotiert und paritätisch mitbestimmt sind, soll ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau darunter sein. Die Regelung schließt an die seit vier Jahren geltende Frauenquote in Aufsichtsräten an.

10.09. Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist fertig, wie der Gasprom-Konzern mitteilt. Erdgas wird über sie aber zunächst nicht strömen. Die Bundesnetzagentur setzt Mitte November ihr Freigabeverfahren aus. Hintergrund ist die EU-Gasrichtlinie, die eine Trennung von Betrieb der Leitung und Vertrieb des Gases vorschreibt.

20.09. Der Deutsche Aktienindex wächst von 30 auf 40 Unternehmen. Der Leitindex soll so die deutsche Wirtschaft umfassender abbilden. Zuvor übersteigt der Dax im August nach monatelangem Wachstum erstmals die Marke von 16.000 Punkten und markiert ein Hoch bei 16.251 Punkten.

24.09. Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, die seit Ende 2018 in Kanada festsaß, darf nach China zurück. Zuvor ging die Tochter des Firmengründers einen Deal mit US-Behörden ein, die ihr Verstöße gegen Iran-Sanktionen vorwarfen. Der Konflikt zwischen den USA und Huawei wird damit entschärft, aber die Sanktionen gegen den Konzern bleiben.

04.10. Alle Facebook-Dienste samt WhatsApp und Instagram verschwinden für rund sechs Stunden aus dem Netz. Durch eine fehlerhafte Konfigurationsänderung sei der Datenverkehr zwischen Rechenzentren zusammengebrochen, erklärt der Konzern, der im Netz viel Spott für den langen Total-Ausfall erntet.

04.10. Die Luftfahrt-Branche gibt sich das Ziel, zum Jahr 2050 klimaneutral zu fliegen. Nötig dafür sei eine Kombination aus nachhaltig produziertem Treibstoff, neuen Flugzeugen, mehr Effizienz sowie der Bindung von Kohlendioxid und dem Ausgleich von Emissionen.

07.10. Deutschlands größtem Wohnungskonzern VonoviaVonovia gelingt im dritten Anlauf die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. In dem rund 19 Milliarden Euro schweren Deal entsteht ein europäischer Immobilienriese mit rund 568.000 Wohnungen vor allem in Deutschland.

20.10. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann legt überraschend sein Amt aus persönlichen Gründen zum Jahresende nieder. Weidmann, der oft die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kritisierte, wurde im Mai 2011 mit 43 Jahren zum jüngsten Bundesbank-Präsidenten.

28.10. Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen: Meta. Das soll die Ausrichtung auf das "Metaverse", eine künftige digitale Welt, unterstreichen. Die einzelnen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp heißen weiter wie bisher.

07.11. Tesla-Chef Elon Musk lässt sich von Twitter-Nutzern in einer Umfrage dazu verpflichten, zehn Prozent seiner Tesla-Aktien zu verkaufen, um mehr Steuern zu zahlen. Die Aktie notiert danach schwächer. Ein Teil der Verkäufe geht auf einen bereits im September festgesetzten Fahrplan zur Einlösung von Aktienoptionen zurück.

08.11. Nach rund 20 Monaten Corona-Sperre öffnen die USA wieder ihre Grenzen zumindest für geimpfte Reisende aus Europa. Airlines und US-Gastgewerbe hoffen auf eine schnellere Erholung ihres Geschäfts.

10.11. Die Kryptowährung BitcoinBitcoin erreicht auf ihrer Achterbahnfahrt wieder einen Rekordkurs. Auf der Plattform Bitstamp kostet sie 68.627 Dollar. Ins Jahr ging der Bitcoin mit rund 29.400 Dollar - und fiel im Juli nach einem ersten Höhenflug kurz auf dieses Niveau zurück. Zum Jahresende hält sich der Bitcoin an der Markt von 50.000 Dollar.

29.11. TwitterTwitter bekommt einen neuen Chef. Mitgründer Jack Dorsey macht den Posten für den bisherigen Technikchef Parag Agrawal frei. Unklar bleibt, ob Dorsey unter dem Druck unzufriedener Investoren ging.

01.12. Daimlers Lkw- und Bussparte wird zu einem unabhängigen Unternehmen. Wenige Tage später startet der weltgrößte Anbieter der Branche an der Frankfurter Börse.

09.12. Eine leicht auszunutzende Schwachstelle in einer viel benutzten Server-Software sorgt für Alarmstimmung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt die Warnstufe Rot aus. Das Ausmaß der Bedrohung bleibt zunächst unklar.

16.12. Ende eines teuren Megaprojekts: Der letzte Riesenflieger A380 wird an Emirates ausgeliefert. Mit dem Giganten wollte AirbusAirbus die Luftfahrt revolutionieren. Doch die Prognose, dass Airlines zwischen Knotenpunkten auf möglichst große Flugzeuge setzen, ging nicht auf. Stattdessen sind sparsamere Maschinen gefragt.

22.12. Der Volkswirt Joachim Nagel wird neuer Präsident der Deutschen Bundesbank und damit Nachfolger von Jens Weidmann. Der 55-Jährige soll seine Arbeit am 1. Januar aufnehmen. Nagel arbeitete zuletzt bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). (dpa/rs)