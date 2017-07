Die BSH Hausgeräte GmbHBSH Hausgeräte GmbH greift bei ihrer digitalen Transformation auf Methoden wie Design ThinkingDesign Thinking und AgileAgile zurück. Konkret geschieht dies derzeit in einem Projekt mit dem IT-Dienstleister Capgemini, das dem Ausbau und der Effizienzoptimierung des globalen B2B-Bestellportals dient. Dabei wurden die IT-Architektur des Portals vereinfacht, für eine Anpassung an mobile Endgeräte gesorgt, am Kundenerlebnis gefeilt und eine Analyse-Plattform implementiert, die unter anderem Adobe Analytics nutzt. In den Niederlanden wurde die optimierte Plattform Ende 2016 in Betrieb genommen, für dieses Jahr ist die Installierung in 20 weiteren Ländern geplant.

SAP UI5 Toolkit für HTML5-Interfaces

Eine Besonderheit des Projekts ist die methodische Herangehensweise. Ein Team des Dienstleisters untersuchte das bestehende System im Zusammenspiel mit dem Anwender und transformierte es auf Basis von SAP UI5: einem Toolkit für die Entwicklung von Nutzer-Interfaces für HTML5. Die Zusammenarbeit erfolgte auf agile Art und Weise und mit regelmäßigen gemeinsamen Arbeitstreffen von Geschäftsbereichen, IT-Experten und Designteams in Capgemini-Räumlichkeiten in München.

"Wir können bereits feststellen, dass sich das Einkaufserlebnis unserer Kunden verbessert hat und erhalten dazu noch mehr nutzbare, datenbasierte Erkenntnisse", sagt Joachim Johannes Reichel, CIO der BSH Hausgeräte GmbH. "Dieses Leuchtturm-Projekt zeigt, was möglich ist, wenn verschiedene Teams aus Geschäft, IT und Design zusammenarbeiten."

BSH | Design Thinking

Branche: IndustrieIndustrie

Zeitrahmen: mehrere Monate

Produkt: Systemtransformation

Dienstleister: Capgemini

Einsatzort: 2016 Niederlande, 2017 weitere 20 Länder

Internet: www.bsh-group.com