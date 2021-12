Mit den stark steigenden Inzidenzzahlen wächst der Druck auf Arbeitgeber, die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zuhause aus arbeiten zu lassen. Aufgrund ihrer digitalen Infrastruktur fällt dies Unternehmen aus der IT- und Internetbranche tendenziell leichter. Das überträgt sich auch auf die Bewertungen von Plattformen wie kununu - wobei die beiden Branchen schon vor Pandemiebeginn zu denen mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit gehörten. Das belegt eine Analyse von kununu, für die die Arbeitgeber-Bewertungen der deutschen IT- und Internetunternehmen untersucht wurden.

kununu Arbeitgeber-Ranking: Die Top 50 der IT-Branche

Unter den 42 bei kununu vertretenen Branchen belegt der Bereich "IT" mit einem kununu-Score von 3,9 (von fünf möglichen) Sternen einen gemeinsamen ersten Platz mit der Branche "Beratung/Consulting". Die Branche "Internet" folgt mit einem Score von 3,86 auf dem vierten Rang. Doch auch innerhalb dieser Branchen herrschen große Unterschiede. Hierfür wurden alle IT- und Internetunternehmen untersucht, die Anfang Dezember mindestens 300 Arbeitgeber-Bewertungen bei kununu vorweisen konnten.

Das sind die 50 beliebtesten Arbeitgeber der IT- und Internetbranche:

Inovex GmbH (4,69) SVA System Vertrieb Alexander GmbH (4,66) AEB SE (4,57) Inform Institut für Operations Research und Management GmbH (4,49) Empolis INformation Management GmbH (4,48) FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH (4,47) Promos Consult (4,46) Cisco Systems (4,45) Vector Informatik GmbH (4,43) Hmmh - Leading in Connected Commerce (4,43) SAP SESAP SE (4,39) Personio GmbH (4,35) Valantic (4,34) Trusted Shops GmbH (4,33) SoftwareOne Deutschland GmbH (4,33) MeinAuto GmbH (4,31) Datev eG (4,25) Dataport AöR (4,24) BRZ Deutschland GmbH (4,22) Internetstores GmbH (4,21) Berlin Brands Group (4,21) PlusServer GmbH (4,18) DellDell GmbH (4,18) MediFox GmbH (4,18) Mindsquare AG (4,17) Avanade Deutschland GmbH (4,15) All for One Group SE (4,14) Haufe Group (4,14) T-SystemsT-Systems MMS (4,14) XingXing (4,11) Idealo Internet GmbH (4,11) Payback Group (4,11) Westwing Group AG (4,10) Celonis SE (4,10) Timocom GmbH (4,08) Aroundhome (4,07) DB Systel GmbH (4,01) Atruvia AG (4,01) Finanz Informatik GmbH & Co. KG (3,98) NTT Data Business Solutions AG (3,98) Diconium Group (3,97) DaimlerDaimler TSS (3,95) Adesso SE (3,94) Expertcloud.de (3,93) Netizer (3,93) Visable GmbH (3,90) Check24 Vergleichsportal GmbH (3,90) BWI GmbH (3,89) MicrosoftMicrosoft Deutschland (3,85) Capgemini Deutschland GmbH (3,80)

IT-Arbeitgeber: Mittelstand sticht Großkonzern

Demnach ist unter den größeren IT- und Internetunternehmen das IT-Projekthaus Inovex GmbH aus Karlsruhe mit einem kununu Score von 4,69 der beliebteste Arbeitgeber. So heißt es beispielsweise in einer Bewertung: "Mitarbeiterzufriedenheit ist einer der Stützpfeiler der Firma. Auf die persönliche Situation wird Rücksicht genommen. Die Arbeitszeiten sind frei gestaltbar, Überstunden nicht so gern gesehen und können auch ausgeglichen werden."

Den zweiten Platz der beliebtesten IT- und Internetunternehmen belegt die SVA System Vertrieb Alexander GmbH aus Wiesbaden mit einem kununu-Score von 4,66. Dort wird beispielsweise die Arbeitsatmosphäre sehr gelobt: "Ich habe lange nicht so durchgängig motivierte Kollegen erlebt - unabhängig vom Level. Die Leute haben einfach Freude an ihrer Aufgabe und der Zusammenarbeit." Gleiches gilt für das Vorgesetztenverhalten: "Bei unseren Vorgesetzten hat man das Gefühl, sie sind einer von uns und sitzen nicht nur im selben Boot, sondern rudern auch noch in die richtige Richtung."

Die Stuttgarter AEB SE kann einen kununu-Score von 4,57 aufweisen und belegt damit den dritten Rang. In einer Bewertung heißt es zu möglichen Verbesserungsvorschlägen: "Besser geht zwar immer (in einzelnen Bereichen), aber das Gesamtpaket, das man als Mitarbeiter hier bekommt, sucht schon Seinesgleichen." Gelobt wird weiterhin die "unglaublich positive, konstruktive und moderne Organisationskultur, interessante Arbeitsbereiche und -aufgaben, die nicht festgeschrieben sind, sondern sich entwickeln dürfen." Alle Kollegen begegneten sich auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, egal ob jung oder alt, neu oder alteingesessen, Chef oder Reinigungskraft. "Und nicht zuletzt, sicher schon viel gelobt, eine fabelhafte Kantine."

Mit einem kununu Score von 4,49 folgt dahinter die Inform Institut für Operations Research und Management GmbH aus Aachen. Beispielhaft steht die folgende Bewertung: "Das Team ist unfassbar toll! Egal ob jung oder alt, Werkstudent oder Führungskraft, alle werden gleich behandelt. Es gibt viele Weiterbildungsangebote und man kann auch Vorschläge machen, wenn man was Spezifisches lernen möchte. Darauf wird besonders eingegangen, und es ist den Vorgesetzten wichtig, dass man viel mitnimmt."

Die Top 5 wird abgerundet von der Empolis Information Management GmbH aus Kaiserslautern mit einem kununu-Score von 4,48. Eine Bewertung hebt beispielsweise die interne Kommunikation hervor: "Die Kommunikation ist gerade während der letzten Monate sehr gut gewesen. Wöchentliche Infomails sowie freiwillige wöchentliche Infotermine der Geschäftsleitung haben dafür gesorgt, dass man immer up to date war. Dies wird nun auch weiter beibehalten, was ich sehr gut finde." (hk/fm)