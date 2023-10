Während vor rund 5 Jahren SmartphonesSmartphones mit faltbarem Display noch Zukunftsmusik waren, sind sie heute zwar noch nicht Standard, aber auf jeden Fall etabliert. Sie kosten zwar oft mehr als normale Smartphones mit flachem Display, doch sie bieten die beste und neueste Technik, die es gibt.

Weil die Technologie aber noch so neu ist, unterscheiden sich die Falt-Handys teils stark voneinander. Wir haben verschiedene Modelle getestet, um herauszufinden, welches das Beste ist.

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedlichen Falt-Arten. Entweder sie öffnen im Buchformat oder wie ein klassisches Klapp-Handy, dass Sie noch aus den 1990er und 2000er Jahre kennen.

In den letzten Jahren hat Samsung den Markt für Klapp-Handys in der westlichen Welt dominiert. Allerdings wird die Konkurrenz von Motorola und GoogleGoogle immer stärker, während chinesische Marken wie Honor beginnen, preisgünstige Klapp-Handys in Europa auf den Markt zu bringen. Käufer werden zukünftig eine noch größere Auswahl haben.

Es gibt noch mehr faltbare Handys, die in China erhältlich sind, aber wir haben unsere Liste auf Handys beschränkt, die Sie in Europa kaufen können.

Motorola Razr 40 Ultra: Der beste Flip-Stil

Pro

Großes äußeres Display

Staub- und wasserfest

Gute Akkulaufzeit (für ein Klapp-Handy)

Kontra

Die Kameras sind gut, aber nicht großartig

Die Software für den Außenbildschirm braucht noch etwas Feinschliff

Preis beim Test: Ab 1199 €

Das Razr 40 Ultra ist derzeit das beste Klapp-Handy der Welt. Das liegt vor allem an seinem großen Display, dem mit Abstand größten aller Klapp-Handys, das sich nach unten und um die beiden Außenkameras herum erstreckt. Man kann es für Benachrichtigungen, Widgets und Selfies nutzen, aber auch zum Spielen und sogar zum Ausführen kompletter Android-Apps - auch wenn die komprimierte Oberfläche für manche besser geeignet ist als für andere.

Die Akkulaufzeit ist gut, ebenso wie die Hauptkamera, obwohl die anderen Objektive definitiv enttäuschen. Aber im Moment setzt dieses Gerät die Messlatte für die neue Generation der Klapp-Handys.

Lesen Sie unseren Test: Motorola Razr 40 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 5: Ein solider Zweitplatzierter

Pro

Wirklich kompakt

Erstklassige Verarbeitungsqualität

Clevere Software-Funktionen

Kontra

Mittlere Akkulaufzeit

Die Kameras sind solide, entsprechen aber dem Z Flip 4

Langsames Laden

Preis beim Test: Ab 1199 €

Zwar schafft das Razr es, Samsung in dieser Testübersicht zu überholen, weil das Gerät einfach Spaß macht. Allerdings scheint das Z Flip 5 in vielerlei Hinsicht der sicherere Kauf zu sein. Es erhält vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheits-Updates, was wohl das Motorola übertrifft.

Das Design ist simpler, aber sehr elegant für ein Gerät, das sich auf die Größe eines kleinen Bierdeckels zusammenklappen lässt. Es ist auch robust, mit Samsungs Amour-Aluminium-Seiten und Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite.

Lesen Sie unseren Test: Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Das beste Gerät im Buchstil

Pro

Hochwertige Ausführung

Tolle Leistung

Lange Lebensdauer vom Akku

Nützliche Software

Kontra

Unverhältnismäßig teuer

Riesige Falte im Hauptbildschirm

Recht schwer

Kameras sind schlecht für den Preis

Preis beim Test: Ab 1899 €

Es ist zwar nicht das dünnste und schlankeste Gerät, aber dank Samsungs hervorragender Software für faltbare Geräte, fortschrittlicher Multitasking-Optionen und durchdachter neuer Erweiterungen ist es dennoch am einfachsten zu bedienen. Gut: Samsung verspricht vier Betriebssystem-Updates und fünf Jahre lang Software-Updates.

Das äußere Display ist recht schmal, was das Tippen etwas erschwert. Dafür lässt sich das Samsung Galaxy Z Fold 5 im Gegensatz zum breiteren Google Pixel Fold mit einer Hand bedienen. Das innere Display ist trotz des sichtbaren Knicks in der Mitte von ausgezeichneter Qualität.

Die Akkulaufzeit ist gut, wenn man bedenkt, dass der große Bildschirm viel Strom verbraucht. Außerdem gibt es den DeX-Modus von Samsung, der es ermöglicht, einen Monitor anzuschließen und ein Desktop-Setup zu verwenden. Die Kameras sind nicht die besten, aber solide.

Lesen Sie unseren Test: Samsung Galaxy Z Fold5

Google Pixel Fold: Bietet die beste Software

Pro

Ausgezeichnete Kameras

Große Bildschirme

Für den großen Bildschirm optimierte Google-Apps

Spaltfreie Konstruktion

Kontra

Teuer

Klobig und schwer

Keine Stylus-Unterstützung

Preis beim Test: Ab 1899 €

Es ist keine wirkliche Überraschung, dass das erste faltbare Smartphone von Google mehr auf der Software-Seite als mit der Hardware überzeugen kann. Das Unternehmen hat daran gearbeitet, viele seiner eigenen Apps für das faltbare Format zu optimieren. In Kombination mit dem Pixel OS ist die Benutzererfahrung wahrscheinlich die beste, die es derzeit gibt. Wenig überraschend sind auch die Kameras hervorragend angesichts einer dreifachen Rückkamera und einem 5-fachen Teleobjektiv. Eine gute Display-Qualität und ein nahtloses Scharnier runden das Paket ab.

Es gibt aber auch Nachteile. Die Akkulaufzeit erschien in unserem Test etwas unzuverlässig. Außerdem ist nicht zu leugnen, dass das Pixel Fold im Vergleich zu anderen faltbaren Großbildschirmen etwas klobig wirkt. Zudem fehlt ihm die Stiftunterstützung des Hauptkonkurrenten von Samsung.

Nichtsdestotrotz ist das Pixel Fold eine ausgezeichnete Option, wenn man ein Fan der üblichen Google-Softwarefunktionen ist und man sich den hohen Preis leisten kann.

Lesen Sie unseren Test: Google Pixel Fold

Samsung Galaxy Z Flip 4: Das minimalistische Flip

Pro

·Schnelle Leistung

Beeindruckende Akkulaufzeit

Großartige Hauptkamera

Lustiges Design

Kontra

Langlebigkeit noch fraglich

25-Watt-Laden ist träge

Kein Teleobjektiv

Preis beim Test: 1109 €

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 war fast ein Jahr lang unser Favorit unter den Klapp-Handys, bevor es vom Razr und dem neueren Z Flip 5 verdrängt wurde. Tatsächlich ist das 4er-Modell immer noch eine gute Anschaffung. Seine Stärken sind die hervorragende Verarbeitungsqualität, die vollständige Wasserdichtigkeit und die hervorragende fünfjährige Softwareunterstützung.

Das Innendisplay des Z Flip 4 ist großartig, mit einem Glasverbundmaterial, das nicht so leicht zerkratzt. Allerdings muss man sich mit einem viel kleineren Außendisplay begnügen, das nur für Benachrichtigungen und grundlegende Bedienelemente wirklich nützlich ist.

Auch die Akkulaufzeit hat sich im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich verbessert, auch wenn die Ladegeschwindigkeit mit 25 Watt langsam ist. Das Aufladen ist auch kabellos möglich. Zusammen mit der sehr guten Kamera ist es immer noch ein sehr empfehlenswertes Handy.

Samsung Galaxy Z Fold 4: Großartig für weniger Geld

Pro

Das große 7,6-Zoll-Display ist ideal für Multitasking

Deutlich verbesserte Rückkamera

Ganztägige Akkulaufzeit

Neue Software-Verbesserungen

Kontra

Im zusammengeklappten Zustand immer noch eine Lücke zwischen den Displays

Kamera unter dem Display ist schlecht

25-Watt-Laden ist langsam

Preis beim Test: 1799 €

Dank seiner weiten Verbreitung, seiner robusten Bauweise, seiner hervorragenden Softwarefunktionen und der langen Softwareunterstützung ist es nach wie vor ein erstklassiges Klapp-Handy im Buchformat.

Samsungs Android-Oberfläche One UI kommt auf dem Z Fold 4 sehr gut zur Geltung und bietet S-Pen-Unterstützung (obwohl der Stift nicht im Lieferumfang enthalten ist), großartiges Multi-Windowing und ein größeres inneres Display. Das könnte für Produktivitäts- und Arbeitsanwendungen nützlich sein.

Beide Bildschirme sind von sehr guter Qualität mit scharfer Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Aber Vorsicht: Keines der beiden hat die Größe eines normalen Smartphones, sodass das Tippen etwas schwierig sein kann. Ansonsten ist es ein gutes Klapp-Handy, wenn man kein Tablet, sondern ein etwas größeres Handy möchte.

Honor Magic Vs: Großartiges Design

Pro

Günstiger als Samsung-Modelle

Schließt völlig flach

Zugeklappt bequem nutzbar

Großartige Hauptkamera

Kontra

Nicht wasserdicht

Kein kabelloses Laden

Ungeschliffene Software

Enttäuschende Ultrawide-Kamera

Preis beim Test: 1 599 €

Wer ein faltbares Gerät im Stil eines Buches möchte, aber mit dem Angebot von Samsung nicht zufrieden ist, sollte das Honor Magic Vs in Betracht ziehen. Das Magic Vs ist ein gut durchdachtes Handy, das weniger kostet als das Galaxy Z Fold 4 und sich im Gegensatz zu diesem Samsung-Gerät flach zusammenklappen lässt.

Es hat ein angenehmes Gewicht und eine angenehme Größe, sodass sich sowohl das äußere als auch das innere Display angenehm anfühlen. Die Hauptkamera ist sehr gut, Sie müssen keine Abstriche bei der Bildqualität machen, wenn Sie sich für ein Klapp-Handy entscheiden.

Kabelloses Aufladen oder Wasserdichtigkeit gibt es nicht, aber glücklicherweise verspricht Honor drei Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Das bedeutet, dass dieses Hightech-Gerät bis 2028 auf dem neuesten Stand bleiben wird.

Lesen Sie unseren Test: Honor Magic Vs

Huawei Mate X3: Futuristisches Aussehen

Pro

Erstaunlich leicht und schlank

Ausgezeichnete OLED-Displays

Beeindruckende Tele-Kamera

Kontra

Kein 5G

Kein Google-Support

Unzureichende Akkulaufzeit

Zu teuer

Preis beim Test: 2199 €

Seit Huawei-Geräte den Google Play Store oder Google-Dienste nativ nicht mehr unterstützen, sind die Smartphones des Unternehmens für die meisten westlichen Käufer frustrierend: schöne, leistungsstarke Hardware, aber eine Software, die nervt und enttäuscht.

So ist es auch beim Mate X3, das wahrscheinlich die beste Hardware aller faltbaren Geräte auf dieser Liste hat: Es ist dünn, leicht, leistungsstark und hat ein für faltbare Geräte erstaunliches Kamerasystem.

Das Fehlen von 5G ist eine kleine Enttäuschung, aber ein größeres Ärgernis ist der Zugang zu Apps aus Huaweis AppGallery App Store. Es gibt nicht viele beliebte westliche Apps. Wenn man andere Android-Apps haben möchte, muss man sie per Sideload herunterladen. Das ist zwar legal und (meistens) sicher, aber etwas umständlich.

Lesen Sie unseren Test: Huawei Mate X3

Microsoft Surface Duo 2: Zwei getrennte Bildschirme

Pro

Ausgezeichnete Leistung

Beeindruckende Displays

Überdurchschnittlich gute Kameras

Großartig für Multitasking

Kontra

Einige Software-Ungereimtheiten bleiben bestehen

Langsames Laden

Preis beim Test: 1 599 €

Das Surface Duo 2 ist das einzige Smartphone auf der Liste, das sich zwar zusammenklappen lässt, aber keinen großen aufklappbaren Bildschirm hat. Stattdessen hat das Microsoft Surface Duo 2 zwei getrennte innere Displays, die in der Mitte durch ein Scharnier verbunden sind. Einen Außen-Screen gibt es nicht.

Das Duo läuft mit AndroidAndroid und ist so konzipiert, dass zwei separate Apps nebeneinander ausgeführt werden können. Einige Apps wurden speziell für das Duo optimiert, wie die Kindle-App, die zwei Seiten im Vollbildmodus anzeigt, um einem echten Buch zu ähneln.

Mit der internen Kamera kann man auf dem einen Bildschirm Videotelefonate führen und auf dem anderen Notizen machen. Diese Kamera und die Dreifachkamera auf der Rückseite sind nicht besonders gut. Beide Bildschirme sind mit Surface Pens kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten). (PC-Welt)

Dieser Artikel erschien im Original zuerst hier bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.