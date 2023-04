Mit weltweit mehr als 1,8 Millionen Apps im Apple App Store, ein Gutteil davon kostenlos, kommt das Aufspüren der besten Gratisanwendungen für das iPhoneiPhone (oder iPad) der sprichwörtlichen Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleich. Was erschwerend hinzu kommt: Kostenlose iPhone-Apps zum Zeitvertreib gibt es wie Sand am Meer, doch nicht jedes Programm im App Store ist wirklich gut und noch weniger sind sinnvoll.

Wir haben unsere eigenen Lieblings-Apps durchgeschaut, uns durch den Apple App Store gekämpft, potenzielle Kandidaten ausprobiert und nur die derzeit sinnvollsten Gratis-Apps für Sie gesammelt. Darunter befinden sich neben der "Grundausstattung" auch praktische Tools für die Produktivität sowie Experimentier-Apps für die vielen Hardware-Features des iPhone.

Die besten iPhone-Apps kostenlos downloaden

Bilder und Beschreibungen der Programme gibt es in der folgenden Bildergalerie, damit Sie sich unkompliziert eine eigene Meinung zur App bilden können. Alle genannten Apps sind - mindestens - für die iPhones geeignet, die aktuell noch mit einem aktuellen iOS-Betriebssystem und Updates versorgt werden, also iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone 11 (Pro/Pro Max), iPhone 12 (mini/Pro/Pro Max), iPhone 13 (Pro/Pro Max), iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) sowie iPhone SE (2. und 3. Generation).

Etliche Apps werden auch von Apples Tablets mit iPadOS 16 wie dem iPad (ab Generation 5 oder höher), iPad Air (3. Generation oder höher), iPad mini (5. und 6. Generation) sowie sämtlichen iPad-Pro-Modellen (9,7, 10,5…) unterstützt oder es gibt angepasste Versionen.

Es kommen fortlaufend neue Programme hinzu, daher ist ein entsprechender Artikel immer nur eine Momentaufnahme des aktuellen Angebots. Wir halten unsere Liste der besten kostenlosen iPhone Apps jedoch immer aktuell und spielen laufend Updates ein.

Anleitung: iPhone-Apps herunterladen und löschen

Auch wenn sich Apple selbst rühmt, besonders benutzerfreundliche Produkte zu vertreiben, sind doch manche Grundfunktionen für Neueinsteiger der Plattform nicht automatisch verständlich gelöst - zumal Apple auf gedruckte Handbücher verzichtet und den Anwender sich selbst überlässt.

Der direkteste Weg, um an die Installationsdateien zu gelangen, führt über die "App Store"-App auf dem iPhone. Hier werden nicht nur laufend neue Apps aus verschiedenen Bereichen und zu speziellen Themen vorgestellt. Sie können Apps auch gezielt anhand ihres Namens suchen. Heruntergeladen und installiert werden die Programme durch einfaches Antippen - sofern Sie bereits ihre Zugangsdaten eingegeben haben.

Sagt Ihnen eine der installierten iPhone-Apps doch nicht zu, können Sie sie entfernen. Halten Sie einfach ein beliebiges Icon einige Sekunden lang gedrückt. Hierdurch beginnen die Symbole zu wackeln und lassen sich durch einfaches Antippen des "X" vom iPhone löschen.