Wie gehen CIOs mit den Buzzwords in ihrer Arbeit um? Nutzen sie die Technologien schon, und wenn ja, in welchen Bereichen? Auch die Teilnehmer der IT-Strategietage konnten per App sagen, was sie von den aktuellen Trends halten (siehe Grafiken).

Künstliche Intelligenz (KI)

"Das machen wir", sagte Gerd NiehageGerd Niehage vom Medizintechnikhersteller B. BraunB. Braun aus Melsungen. "Der Gesundheitsmarkt steht unter Kostendruck. Auch wir müssen optimieren. Das ist ein Super-Case für Machine LearningMachine Learning und AnalyticsAnalytics." Das Unternehmen will Live-Daten von den Geräten analysieren, um die Behandlungsformen der Patienten zu verbessern.

Der MetroMetro CIO Timo Salzsieder hat Probleme mit dem Begriff Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz. "Machine Learning setzen wir aber schon flächendeckend ein. Wir sind da gut aufgestellt und denken über wahnsinnig viel nach", sagt er, ohne allzu viel zu verraten. Nur dies: "Nachts fahren RoboterRoboter durch unsere Stores und schauen, ob die Lager leer sind."

HenkelHenkel-CIO Joachim Jäckle sagt: "Wir haben das alles und nutzen KI im Sinne von Machine Learning an vielen Stellen, vor allem im Supply-Chain-Bereich und für Forecasts." Henkel teste aktuell Algorithmen mit dem Ziel der weiteren Automatisierung. Als Anomalie-Erkennung werde Machine Learning in der Steuerabteilung eingesetzt, um Probleme zu erkennen und zu kontrollieren, ob Regularien eingehalten werden. "Es verbessert die Qualität unserer Arbeit."

Henkel-CIO Jäckle plant, die Prozesse im Unternehmen weiter zu automatisieren. "Das ist mehr als Fraud-Detection. Wir wollen Fehler erkennen, sehen ob Formulare nicht so ausgefüllt wurden, wie es sein muss", sagt Jäckle.

Robotic Process Automation (RPA)

Durch RPA könne man den Fachbereich aufräumen und Disziplin in die Organisation hineinbringen, ohne Geschwindigkeit herauszunehmen, sagt B. Braun Group CIO Niehage.

Im Food-Bereich sei es wahnsinnig schwer mit RPA, sagt Metro-CIO Salzsieder, man sei dort sehr manuell unterwegs. Ab und zu setze man RPA als Bilderkennung im Checkout- Prozess ein, um Produkte automatisch zu identifizieren.

Henkel hingegen nutze Automatisierungssoftware "sehr stark". "Wir haben mehrere Hundert Bots im Einsatz", so Jäckle. Es sei aber immer die Frage wann man in RPA investiere und wann es mehr Sinn ergebe, weiter zu standardisieren. Denn das nötige Standardisierungslevel sei sehr hoch, "mehr als bei SAP", sagt Jäckle. Henkel habe ein eigenes Framework dafür. Und auch wenn man ein Jahr Anlaufzeit brauchte, sei er mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Gibt es neue Partner, will Horst EllermannHorst Ellermann wissen. Bei Henkel "nutzen wir Partner, mit denen wir auch sonst arbeiten". Metro prüft die Partner-Frage auf jährlicher Basis, und Bei B. Braun kommen neue Partner durch die Fachbereiche hinzu.

Augmented Reality (AR) und/oder Virtual Reality (VR)

Bei diesem Buzzword sind sich die CIOs einig: Für Augmented RealityAugmented Reality (AR) gibt es mehr Anwendungsfälle als für Virtual RealityVirtual Reality (VR). Jäckle sagt: "Wir können damit Dinge transparenter machen. Da wir auch technische Lösungen verkaufen, können wir zeigen, wie sie funktionieren. Einen Game Changer sehe ich aber noch nicht."

Bei Metro laufen Tests über eine Kunden-App, mit der die Kunden Produkte abfotografieren können, Sie bekommen in der App Zusatzinformationen eingeblendet. Das stehe aber noch ganz am Anfang. In Asien sei VR aber schon jetzt ein sehr spannendes Thema.

Niehage meint: "In der Medizintechnik hat VR einen großen Impact. Wir fangen an, mit VR Implantate für den Rücken einzusetzen, da muss man sehr genau arbeiten." Vielleicht komme in 15 Jahren Google Glas zurück, dann arbeite der Nachwuchs nicht mehr mit der Tastatur - oder er steuere dann Software mittels Gedanken.

Quantencomputer

Beim Thema Quantencomputer schlussendlich wurde die Dreierrunde wortkarg. "Wir haben dafür keinen Usecase, sagt CIO Niehage. "Hier geht es um Performance, die Technik A oder B ist uns schnuppe. Wenn es da ist, nehmen wir es gerne", gab sich Salzsieder von Metro pragmatisch. Und Jäckle von Henkel sagte nur: "Dem habe ich nichts hinzuzufügen."