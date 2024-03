Das Statement von Roland SchützRoland Schütz, CIO des Pharmagroßhändlers und Apothekenbetreibers Phoenix GroupPhoenix Group, auf den Hamburger IT-Strategietagen 2024 machte vor allem deutlich, warum die Verfügbarkeit von und die Kontrolle über Daten heute von überragender Bedeutung für den Unternehmenserfolg sind.

Phoenix versteht sich als Bindeglied zwischen Pharma-Industrie und Patienten. "Mit unseren europaweit 224 Standorten versorgen wir zirka 20.000 Verkaufsstellen in 17 Ländern - und sorgen so dafür, dass Sie Medikamente bekommen", wandte sich Schütz in Hamburg direkt an das Publikum."

Außerdem betreibt das Unternehmen unter verschiedenen Marken 3.200 eigene Apotheken. 48.000 Phoenix-Mitarbeiter erwirtschaften so einen Jahresumsatz von 45 Milliarden Euro.

Gesundheitswesen steht unter erheblichem Druck

Phoenix verfügt also über genau jenen direkten Kundenzugang, den die Pharma-Industrie nicht hat. Und weil die mit Abstand meisten Daten heute am Point-of-Sale anfallen, kennt das Unternehmen durch europaweit circa 500 Millionen Kundenkontakte jährlich den Gesundheitszustand von 200 Millionen Europäern.

"Das Interesse an solchen Daten ist heute größer denn je", so Schütz. "Aber man muss eben auch Verantwortungsvoll damit umgehen." Was immer schwerer zu gewährleisten und zu kontrollieren sei, so der Phoenix-CIO. "Das Gesundheitswesen steht in fast allen Ländern unter massivem Konsolidierungsdruck, und im GroßhandelGroßhandel bilden sich zunehmend Oligopole."

Früher stand der Arzt im Mittelpunkt, heute der Patient

Außerdem drängten große Plattformbetreiber in das Pharma-Geschäft, Amazon zum Beispiel habe in den USA diese Tür längst weit aufgestoßen. In Europa schützten Kleinteiligkeit und Komplexität der Strukturen die Branche davor - jedenfalls noch. Im Umbruch ist die Branche aber auch in Europa, was nach Ansicht von Roland Schütz vor allem am veränderten "Zielbild" liegt: "Früher stand der Arzt im Mittelpunkt, heute dreht sich alles um die Patienten und ihre Rolle als Kunden."

Um die "Patient Journey" hätten sich mittlerweile komplexe - digitale - Versorgungsnetzwerke etabliert. So gingen viele chronisch Kranke längst nicht mehr in jedem Quartal zum Arzt, um sich mit Medikamenten zu versorgen, sondern nur noch einmal im Jahr. Was dazwischen passieren muss, lasse sich sehr gut digital steuern.

Da zwei Drittel der jährlichen Arzneimittelkosten auf Chroniker und auf regelmäßig wiederkehrende Verschreibungen wie die Pille entfallen, sorgt die DigitalisierungDigitalisierung der dahinterstehenden Prozesse für erhebliche Einsparungen. Und sie kann Leben retten, etwa wenn sie Pflegebedürftigen dabei hilft, wichtige Medikamente zuverlässig und pünktlich einzunehmen.

KI hat eigene Position gegenüber der Pharma-Industrie gestärkt

Natürlich spielt auch KI für Roland Schütz und die Phoenix Group eine immer wichtigere Rolle. "Wir erleben hier an vielen Stellen gerade den Übergang von der explorativen in die Implementierungsphase." Vorteilhaft sei, dass sich nach der Programmierung durch Datenspezialisten fast jeder im Unternehmen ihrer Planungs- und Auswertungswerkzeuge bedienen könne - auch ohne High-End-IT-Kenntnisse.

Bereits funktionstüchtig ist das europaweite, KI-gestützte Einkaufsmanagement inklusive Prognose des Produktbedarfs, welches die eigene Position gegenüber der Pharma-Industrie deutlich gestärkt habe. Bei der dynamischen Preisgestaltung mithilfe elektronischer Regaletiketten setzt Phoenix ebenso auf KI wie für die Steuerung von Margen und Volumina für apothekenpflichtige und rezeptfreie Produkte (OTC). Außerdem können Mitarbeiter mithilfe generativer KI Produktbeschreibungen automatisiert erstellen.

"Zwischen dir und dem Abgrund ist keiner mehr"

"Der KI-Einsatz bringt greifbare Vorteile für Patienten, Lieferanten und Mitarbeitende", davon ist Roland Schütz überzeugt. Patienten profitierten von kürzeren Lieferzeiten und einem höheren Service-Niveau, Lieferanten könnten ihre Produktions- und Bedarfsplanung verbessern.

Einiges ist also in Sachen KI bei der Phoenix Group bereits geschehen - dennoch bleibt noch viel zu tun. Auch und gerade für Roland Schütz, der durch den CIO-Job seit etwa zweieinhalb Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere im Vorstand eines Unternehmens sitzt. "Und, ist das Leben dadurch schöner geworden", so die direkte Frage von Moderator Horst Ellermann im Anschluss an den Vortrag. Schütz' eindeutige Antwort: "Nein, denn zwischen dir und dem Abgrund ist dann keiner mehr."