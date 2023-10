Gute KI, schlechte KIKI - die Verunsicherung über die Auswirkungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auf unsere JobsJobs und den Arbeitsmarkt, egal in welcher Branche, ist groß. Doch wie berechtigt ist die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz wirklich? Die aktuelle Studie der IAO (Internationale Arbeitsorganisation der UN) hat die potenziellen Auswirkungen von KI auf die Qualität und Quantität von Arbeitsplätzen weltweit untersucht und kommt zu überraschenden Ergebnissen: Die Technologie werde demnach eher Arbeitsplätze ergänzen statt sie zu vernichten.

Verändern werden sich laut Studie vor allem Bürojobs, weil administrative Prozesse zukünftig durch den Einsatz von KI automatisiert ablaufen. Davon werden doppelt so viele Frauen als Männer betroffen sein, da Frauen in der westlichen Welt häufig in Bürojobs arbeiten. "Es ist wichtig, genau diesen Aspekt im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass strukturelle Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in der Arbeitswelt beseitigt werden", sagt Theo Roques vom Online-Bildungsinstitut DataScientest.

Ein wichtiger Hebel dafür sei die richtige Ausbildung und Qualifikation von Frauen in der Technologie-Branche. Dies würde helfen, sich den neuen Bedingungen am Arbeitsmarkt anzupassen, so der Experte für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Data Science.

Gefragt nach den Jobs und Berufsfeldern, die durch den vermehrten Einsatz von KI besonders stark im Wandel sein werden, nennt der Experte die folgenden fünf:

1. Programmierer

KI kann eingesetzt werden, um Teile des Programmierprozesses zu automatisieren, insbesondere repetitive oder standardisierte Aufgaben. Dadurch lässt sich viel Zeit für das Schreiben von Codes einsparen. Auch bei der Identifizierung und Behebung von Fehlern im Code kann KI unterstützen. Maschinelles Lernen kann eingesetzt werden, um Muster in Fehlern zu erkennen und Lösungsvorschläge zu machen.

Obwohl KI viele Aufgaben im Programmierbereich automatisieren kann, werden Programmierer weiterhin gebraucht. Sie können sich dann stärker der Gestaltung komplexer Algorithmen, der Sicherheit von Anwendungen oder der Lösung komplexer technischer Probleme widmen. Programmierer sollten ihre Fähigkeiten aktualisieren und sich auf die Integration von KI in ihre Arbeit einstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

2. Lehrkräfte

Gleich vorweg: Bei allen Chancen durch KI und Automatisierung wird der Lehrerberuf nie obsolet sein. Nach wie vor spielen Lehrkräfte eine entscheidende Rolle in der Bildung. Vor allem, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche zu motivieren, ihre sozialen Fähigkeiten zu fördern sowie bei zwischenmenschlichen oder moralischen Fragen.

KI kann aber dazu genutzt werden, individuelle Lernprofile und personalisierte Lernmaterialien für Schüler zu erstellen. Lehrkräfte können ihre Zeit dann für die pädagogische Begleitung nutzen und Schüler in schwierigen Bereichen helfen, um deren Lernfortschritte zu verbessern. Verwaltungsaufgaben und Administration können automatisiert erledigt werden, so dass mehr Zeit für den Unterricht selbst bleibt.

3. Maschinisten in der Industrie

KI-gesteuerte Maschinen können repetitive Aufgaben schneller und präziser ausführen als der Mensch. Dies könnte dazu führen, dass Maschinisten je nach Branche weniger Zeit mit einfachen Aufgaben verbringen und sich stattdessen auf komplexere, überwachende oder feinabstimmende Aufgaben konzentrieren. In Schulungen lernen sie, mit KI-gesteuerten Systemen zu arbeiten und diese zu überwachen. Das erfordert eine Anpassung der Fähigkeiten und Kenntnisse, aber es können sich auch neue Karrieremöglichkeiten im Bereich der Wartung und Überwachung von Automatisierungssystemen ergeben.

4. Führungskräfte aller Branchen

Führungskräfte haben Zugang zu immer größeren Mengen an Daten, die KI-Algorithmen analysieren. Dadurch haben sie eine Grundlage für präzise und fundierte Entscheidungen, erkennen Trends, erstellen Prognosen und geben Empfehlungen für strategische Entscheidungen ab. Auf der anderen Seite müssen Führungskräfte sicherstellen, dass sie Technologie ethisch und verantwortungsvoll einsetzen, vor allem mit Blick auf die Auswirkungen für die Mitarbeitenden. Die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen und sich kontinuierlich weiterzubilden, wird für Führungskräfte also noch wichtiger, weil sie eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Integration von KI und Automatisierung in ihrem Unternehmen spielen.

5. Forscher

In vielen wissenschaftlichen Disziplinen können KI-gesteuerte Roboter und Automatisierungssysteme Experimente effizienter und genauer durchführen als der Mensch. Besonders nützlich ist dies beispielsweise bei der Medikamentenentwicklung oder Materialforschung. Außerdem kann KI komplexe Modelle und Simulationen erstellen, die Forscher helfen, Phänomene zu verstehen und Vorhersagen zu treffen.

Das nützt vor allem der Klimaforschung oder Astrophysik. So wird die Transformation durch KI die Effizienz steigern und neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Doch sollten Forscher auch die ethischen, sozialen und regulatorischen Aspekte der Technologie im Blick behalten, um sie verantwortungsvoll einzusetzen.

"Der Blick auf die verschiedenen Jobs zeigt, dass sich durch KI die Prozesse in Unternehmen, entgegen den Befürchtungen, nicht über Nacht transformieren oder eliminieren. Wir haben noch die Zeit, diese Übergangsphase zu nutzen, um uns auf die Veränderungen gut vorzubereiten", konstatiert Roques. "Wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, deren Mitarbeitende sich schon jetzt die Qualifikationen von morgen aneignen, um mit KI und den Möglichkeiten, die sie eröffnet, zukünftig Schritt halten zu können. Dazu gehören Unternehmen aus der Automobilbranche, der Telekommunikation, der Industrie sowie Banken und Versicherungen."

