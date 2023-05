Fuckup Night

Im Jahre 2012 in Mexiko entstanden, sollen Fuckup Nights ("Fuck up", zu Deutsch etwa "Missgeschick") eine konstruktive Fehlerkultur etablieren. Ziel ist es, sich das eigene Scheitern einzugestehen, daraus zu und die Erfahrungen an andere weiterzugeben.

Um Fehler salonfähig zu machen, bietet das Format Fuckup Night einen lockeren und humoristischen Ansatz. Statt Scham und Häme stehen Offenheit und Ehrlichkeit im Zentrum. Mehr über Fuckup Nights erfahren

Brown Bag Session

Eine Brown-Bag-Session ist ein Event, bei dem die Teilnehmenden informiert oder geschult werden, während sie essen. Der Rahmen ist meist informell.

Da die Meetings oft in (Mittags-)Pausen stattfinden, ist die Teilnahme in der Regel freiwillig. Anders als etwa ein Business-Lunch, können Brown-Bag-Sessions in Schulungs- oder Konferenzräumen stattfinden. Bei kleinen Gruppen bietet sich auch die Büroküche an. Mehr über Brown-Bag-Sessions erfahren

Offsite Meeting

Ein Arbeitsmeeting außerhalb der gewohnten Arbeitsumgebung - das bedeutet Offsite-Meeting grob zusammengefasst. Ziel ist es, Teammitglieder in einem Umfeld außerhalb des Home OfficeHome Office oder des Büros zusammenzubringen.

Aufhänger ist meist eine spezielle Aufgabe, beispielsweise eine neue Strategie zu entwickeln oder einen Produktlaunch vorzubereiten. Diese sollen die Teilnehmer im Meeting gemeinsam bearbeiten. Die ungewohnte Umgebung soll zu neuen Ideen und kreativen Lösungsansätzen anregen. Mehr zu Offsite-Meetings erfahren

Town Hall Meeting

Ein Town Hall Meeting, auch als All Hands Meeting bezeichnet, ist im Unternehmenskontext eine von der Geschäftsleitung initiierte Versammlung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zwar steht meist eine Präsentation aus der Führungsriege auf der Agenda. Hauptzweck eines Town Hall Meetings ist es jedoch, dass das Management der Belegschaft Rede und Antwort steht. Daher sind ein Q&A-Teil und die daraus resultierende Diskussion zentrale Bestandteile. Mehr über Town Hall Meetings erfahren