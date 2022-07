Dinkelacker-Schwaben Bräu in Stuttgart nutzt seit mehr als 20 Jahren SAPSAP. Doch nun stand ein Technologiewechsel an: "Wir wollten nicht bei der auslaufenden Version SAP ECC hängen bleiben, sondern mit der Zeit gehen", erläutert Tanja Drews, Leiterin IT und Organisation bei dem mittelständischen Unternehmen mit rund 230 Beschäftigten. Sie entschied sich für die Migration auf die Cloud-basierte Lösung SAP S/4HANA.

Drei Optionen für die S/4HANA-Migration

Zur Wahl standen drei Optionen:

Ein Greenfield-Ansatz, also der Aufbau einer neuen SAP-Umgebung: Das kam wegen der vielen Eigenentwicklungen nicht in Betracht, die bei der Brauerei im Einsatz sind.

Eine schrittweise Migration mit Vor- und Teilprojekten: Dies hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und zu hohe Kosten verursacht.

Ein "One-Step-Approach" auf Grundlage einer Bluefield-Strategie: Er fasst Teilprojekte zusammen und macht zeit- und kostenintensive Vorprojekte überflüssig.

Die Wahl des Familienunternehmens und seines IT-Partners SNP Schneider-Neureither & Partner SE fiel daher auf den Bluefield-Ansatz. SNP harmonisierte die Stammdaten von Dinkelacker-Schwaben Bräu, führte die technischen Updates durch und erstellte einen neuen Kontenplan. Außerdem übernahm der IT-Dienstleister Aufgaben wie die Einführung eines neuen Hauptbuchs und den Wechsel zur SAP-HANA-Datenbank und zu SAP S/4HANA.

Zeit- und Budgetplan eingehalten

Bei der Umstellung griff SNP auf einen automatisierten Ansatz auf Basis eigener Lösungen zurück. Der Dienstleister nutzte die Data Transformation Platform Crystal Bridge sowie SNP Bluefield. Der Einsatz von vorgefertigtem Content und standardisierten Verfahren reduzierte den Projektaufwand. Daher war die Umstellung innerhalb eines Jahres abgeschlossen, und dies im laufenden Betrieb und ohne Überschreitung des Zeit- und Kostenrahmens.

"Seit dem Go-live läuft das neue SAP S/4HANA-System reibungslos", erläutert Tanja Drews. Im Verlauf der Umstellung integrierte das Projektteam zudem die SAP Business Technology Platform. Darauf läuft eine Cloud-Lösung, die für Brauereien wichtig ist. Mit ihr analysiert Dinkelacker-Schwaben Bräu steuerlich relevante Bewegungen von Waren, ermittelt die Biersteuer und stellt den Finanzbehörden die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung.

Das Fazit von Drews: "Wir haben den Sprung zu SAP S/4HANA vollzogen und die optimale Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. Wir hätten heute keine SAP-Lösung mehr, wenn wir die Transformation nicht selektiv und in einem Schritt hätten durchführen können."

Dinkelacker-Schwaben Bräu| SAP-Migration

Branche: Getränke (Brauerei)

Use Case: Migration von SAP ECC zu SAP S/4HANA inklusive Implementierung der SAP Business Technology Platform

Lösungen: SAP S/4HANA; SAP Business Technology Platform; SNP Crystal Bridge für Datentransformation; SNP-Bluefield-Ansatz

Partner: SNP Schneider-Neureither & Partner SE