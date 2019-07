Dorothee Bär kritisierte, dass in Deutschland immer noch über das Ob und nicht über das Wie der digitalen Bildung gesprochen werde. Digitale Bildung grundsätzlich in Frage zu stellen, hält die Ministerin für Digitales logischerweise nicht für zielführend. Dass viele Eltern genau dies tun, ist laut Verana Pausder, Geschäftsführerin der HABA Digitalwerkstatt, allerdings logisch: "Natürlich haben wir den Eindruck, dass Buntstifte besser sind, wenn die Kinder schlechter gelaunt sind, nachdem sie Tablets in der Hand hatten."

Alles eine Frage der Inhalte

HABA ist der Kooperationspartner der BahnBahn, der für die Inhalte des Sommerprogramms verantwortlich ist. Geschäftsführerin Pausder will Berührungsängste mit digitalen Medien abbauen und belegen, dass Kinder mit Computerspielen nicht verblöden, sondern - im Gegenteil - mit den richtigen Spielen schlauer werden. Berthold Huber, Konzernvorstand Personalverkehr, springt ihr zur Seite: "Es geht hier nicht darum, Kinder zu Computerspielen zu animieren. Es geht darum das Verstehen zu fördern."

Nicolai Schork, Gründer und Geschäftsführer des "Simple Club", kennt alle Argumente wider das digitale Lernen bereits. Mehr als eine Million Unique Visitors hat er jeden Monat auf seinem Youtube-Kanal. Meist sind es Schüler, die (freiwillig!) seinen Mathe-Unterricht besuchen. Trotzdem wird Schork angefochten: "Wir waren auf so vielen Veranstaltungen, wo wir uns rechtfertigen müssen, dass digitale Bildung überhaupt Sinn macht."

Im Testzug nach Erfurt geht Schork in den Angriff über: "Wir entscheiden, ob Kinder einfach nur Konsumenten von Computerspielen werden oder lernen, wie das alles funktioniert." Und weiter: "Wir sind so unfassbar langsam, während die ganze Welt schon realisiert hat, dass digitales Lernen die Zukunft ist." Bildung 2030 sehe so aus, dass jeder individuell an seine Ziele herangeführt wird. "Es gibt keinen logischen Grund, das nicht so zu tun", sagt Schork: "Wir unterschätzen, wie schnell die Entwicklung sein wird."

Theoretisch könnte es beim digitalen Lernen zwar noch Einschränkungen aufgrund der Hardware geben. Doch auch dafür hat die Bahn einen Partner mit an Bord geholt. Martin WildMartin Wild, Chief Innovation Officer von MediaMarktSaturn, erklärt, dass es an Geräten natürlich nicht hapern wird.

Bär fühlt sich sichtlich wohl im ICE 1632, in dem digitale Bildung längst beschlossene Sache ist. Die Testkinder sind gut gelaunt. Die Anbieter von Hard- und Software auch. Der Gastgeber Bahn sowieso.

Jetzt muss das Beispiel für digitale Bildung nur noch Schule machen.

