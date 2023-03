Die DigitalisierungDigitalisierung ist auch für Sportvereine wie Eintracht Frankfurt ein wichtiges Thema. Deshalb hat der Verein mit Eintrachttech eine Digitaltochter gegründet. Sie entwickelt im "Arena-of-IoT"-Zentrum Applikationen auf Basis des Internet of ThingsInternet of Things (IoT), etwa für das Energie- und Facility-Management und die Logistik.

Ein Projekt ist die Überwachung des Zustands der Trainingsplätze und Grünlagen. MainovaMainova, der Energie- und Wasserlieferant des Vereins, erfasst mit Sensoren Daten über den Wasserverbrauch, die Feuchtigkeit und die Temperatur der Rasenflächen. Ergänzt werden sie durch Informationen der Wetterstation auf dem Gelände.

Künstliche Intelligenz für vorausschauende Analysen

Ein LoRaWAN-Gateway (Long Range Wide Area Network) überträgt die Daten zur Auswertung an einen Rechner. Anhand der Analyse der insgesamt 160 Messwerte erkennen die Mitarbeiter des Vereins, wo sie gezielt bewässern müssen. Das senkt den Wasserverbrauch bei der Pflege der Grünflächen und vermeidet Trockenschäden an Bäumen.

Ergänzend kommt nun eine KI-Plattform von FujitsuFujitsu zum Einsatz. Sie erstellt anhand der Daten proaktiv Einschätzungen, wie sich die Bewässerung optimieren lässt. Das IoT Operations Cockpit des Anbieters berechnet beispielsweise, wann und wo welche Wassermengen bereitgestellt werden müssen.

Weiteres Projekt: Wartezeiten von Besuchern verringern

Das IoT Operations Cockpit soll zudem bei einem weiteren Projekt zum Zuge kommen. Besucher des Fan-Shops können künftig auf einer Anzeige in Echtzeit die Wartezeiten ablesen, mit denen sie beim Einkauf rechnen müssen. Das ist hilfreich, wenn sie in der Halbzeitpause Souvenirs erwerben wollen, ohne den Wiederanpfiff des Spiels zu verpassen. Auch bei diesem Anwendungsfall können vorliegende Daten mit weiteren Informationen kombiniert und analysiert werden. Dazu zählen Daten von den Drehkreuzen an den Eingängen.

Einen effizienteren Betrieb des Stadions und des umliegenden Geländes soll zudem ein digitaler Zwilling ermöglichen - ein weiteres Projekt von Eintrachttech. Das System erstellt unter anderem 3D-Modelle. Mit diesen können Fachleute Anpassungen des Betriebs simulieren. Außerdem erlaubt es der Digital TwinDigital Twin Nutzern, in einer virtuellen Version der Arena zu navigieren.

"Lösungen im Bereich des Internets der Dinge ermöglichen es uns, den Betrieb des Deutsche Bank Park effizienter und nachhaltiger zu gestalten", erklärt Oliver Bäcker, Leiter des Digitalzentrums "Arena of IoT". "Wir freuen uns, dass wir mit Fujitsu einen weiteren Partner für das Digitalzentrum gewonnen haben, der sein technologisches Know-how bei der Projektimplementierung einbringen wird."

