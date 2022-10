Digitale Techniken erobern auch die Baustelle. Das zeigt das Beispiel der Peri Gruppe. Das Unternehmen aus Weißenborn nahe Ulm ist ein Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen sowie 3D-Betondruckern. Derzeit beschäftigt Peri weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter.

Um den Standort und Status von Schalungen auf Baustellen digital zu erfassen und zu managen, setzt Peri eine IoT-Lösung (Internet of ThingsInternet of Things) ein. In Schalungen wird Fließbeton eingefüllt, etwa beim Gießen von Wänden. Nach dem Aushärten setzten Baufirmen die Schalungen auf anderen Baustellen ein. Bislang mussten Mitarbeiter von Hand erfassen, wo sich etwa eine Schalung befindet.

Exakte Positionsbestimmung

"Das Auffinden von Bauteilen in Bauhöfen, auf den Transportwegen und auch baustellenübergreifend gleicht einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen", sagt Wolfgang Span, bei Peri verantwortlich für digitale Lösungen im Bereich Identification & Tracking. "Unser Ziel war, dieses Problems zu lösen."

Jetzt erfolgt die Standortbestimmung mit einer IoT-Lösung von der Telekom und der Syfit GmbH aus Aalen. Ein Element ist ein wasser- und stoßfester Tracker, der an den Schalungen angebracht wird und den Standard Bluetooth Low Energy (BLE) nutzt. Mit dem System lässt sich der Standort von Verschalungen mit einem Meter Genauigkeit ermitteln.

WLAN, Narrowband-IoT und Mobilfunk

Auf der Baustelle läuft der Datentransfer über WLAN. Beim Transport der Schalungselemente über größere Distanzen kommen das 2G-Netz, Narrowband-IoT und LTE-M der Telekom zum Einsatz. Für das Live-Tracking ist der Low Cost Tracker der Telekom zuständig. Er zeigt den Standort der Schalungen an, etwa auf einem Bauhof. Die Daten werden in der Open Telekom Cloud, der Cloud of Things der Telekom oder der AYE-OT-Box von Syfit gespeichert. Mitarbeiter der Peri Gruppe greifen über eine Serviceoberfläche darauf zu.

Einfachere Verwaltung von Ressourcen

Ein Vorteil der Lösung ist die einfachere Bestands- und Lagerverwaltung. Durch die bessere Übersicht über freie Ressourcen und deren Standorte lassen sich Lieferungen einfacher koordinieren. Teilweise verkürzen sich zudem die Lieferwege. Ein weiterer Pluspunkt: Die IoT-Lösung beugt dem Diebstahl von Verschalungen vor.

"Von Anfang an hat uns das umfassende und stimmige Konzept überzeugt, das wir durch Weiterentwicklungsmaßnahmen noch besser auf unsere Produkte zuschneiden und optimieren konnten", fasst Wolfgang Span zusammen. "Außerdem hat uns die fast schon kollegiale, firmenübergreifende Zusammenarbeit zu einem Ergebnis geführt, das wir unseren Kunden ohne Vorbehalte anbieten können."

Peri Gruppe | IoT auf der Baustelle

Branche: BaugewerbeBaugewerbe

Use Case: Nachverfolgung des Status und Standorts von Verschalungen

Lösung: IoT-Lösung mit Trackern, Netzwerkanbindung und Serviceportal

Partner: Telekom, Syfit