Cyber-Angriffe auf Energieversorger können gravierende Folgen haben, für die Unternehmen selbst, aber auch ihre gewerblichen und privaten Kunden. Die Schäden reichen vom Stromausfall im Homeoffice bis zu Produktionsausfällen in einer Fabrik.

So wurden nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Konbriefing Research im zweiten Halbjahr 2023 Attacken auf drei Unternehmen aus der Energiewirtschaft bekannt. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Um die Resilienz seiner IT-Netze zu verbessern, greift der Energieversorger EnBWEnBW auf die Software "Lightweight Network Explorer" des schweizerischen Start-up-Unternehmens Narrowin zurück.

Ziel: Entlastung von Unternehmen und deren IT-Abteilungen

"Um die Resilienz ihrer NetzwerkeNetzwerke flächendeckend sicherzustellen, reicht es nicht aus, die Unternehmen gesetzlich zu verpflichten, sie müssen auch bei der Umsetzung entlastet werden", erläutert Tim Senn, einer der Gründer von Narrowin. Ein Grund sei, dass die Netzwerke von Energieversorgungsunternehmen größer und heterogener werden.

Hinzu kommt der FachkräftemangelFachkräftemangel in den Bereichen Infrastruktur und SecuritySecurity. "Unser Ziel ist es, Zeit und Aufwand zu sparen und so den Druck auf die Organisationen zu reduzieren", so Senn weiter.

Digitaler Zwilling der Netzwerk-Infrastruktur

Der Ansatz von Narrowin basiert auf dem Network Explorer. Mit diesem Tool können Unternehmen und öffentliche Einrichtungen einen herstellerunabhängigen, digitalen Zwilling ihrer IT- und OT-Umgebung (Operational Technology) erstellen. Dieser stellt schnell und mit überschaubarem Aufwand ein Live-Bild der Infrastruktur bereit.

Aus dieser virtuellen Version des Netzes können IT- und Security-Spezialisten Maßnahmen ableiten, um die Sicherheit und Stabilität von IT- und OT-Umgebungen zu verbessern. Bei EnBW machte bereits der erste Proof of Concept mit dem Lightweight Network Explorer deutlich, dass sich mit der Software das Netzwerkmanagement erheblich vereinfachen lässt.

Beteiligung an Narrowin

Dies dürfte der Grund sein, dass sich Enpulse, ein Tochterunternehmen der EnBW, an Narrowin beteiligt hat. "Wir sehen ein großes Potenzial in der Fähigkeit von Narrowin, digitale Zwillinge von IT- und OT-Netzwerken auf einfache Weise erzeugen zu können", stellt Lars Höhmann fest, Portfolio Manager bei EnBW InnovationInnovation, dem Innovationsbereich des Energiekonzerns. "Der digitale Zwilling wird zukünftig für Narrowin die Basis für das Angebot von Mehrwertleistungen in den Bereichen Planung, Betrieb und Sicherheit der Netzwerke von Energieversorgungsunternehmen wie der EnBW oder Stadtwerken sein."

EnBW | Netzwerk-Schutz

Branche: Energie und RohstoffeEnergie und Rohstoffe

Use Case: Verbesserter Schutz der IT-/OT-Umgebung; einfacheres Netzwerkmanagement

Lösung: Digital TwinDigital Twin der Netzwerkinfrastruktur mit Lightweight Network Explorer

Partner: Narrowin