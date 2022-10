An die Stelle der vorhandenen Software für das Identity and Access Management (IAM) sollte bei der BKW Gruppe eine neue Lösung treten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bern (Schweiz) stellt Services und Produkte in den Bereichen umweltverträgliche Energien, Infrastruktur und Gebäude bereit. BKW hat mehr als 11.000 Beschäftigte und ist in acht europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland.

Unzureichende Funktionen für Compliance

Ein Grund für den Austausch der vorhandenen IAM-Software waren die hohen Kosten. Außerdem fehlten wichtige Prozesse im Bereich Identity Governance. Mit dem alten IAM-System war es außerdem schwierig, die Automatisierung von Geschäftsprozessen für die Rollen- und Zugriffsverwaltung zu unterstützen. Zudem fehlte eine automatische Funktion für die Rezertifizierung, um die ComplianceCompliance sicherzustellen - ein wichtiger Faktor in einer regulierten Branche wie dem Energiesektor. Eine weitere Anforderung: Ein lokaler Partner sollte die Lösung implementieren.

Die Wahl fiel auf die Lösung für Identity Governance and Administration (IGA) von Omada Identity, einem Anbieter aus Dänemark, und dessen Partner Securix AG. Der IT-Dienstleister aus Olten (zwischen Zürich und Basel) ist auch in Deutschland aktiv. Die Lösung von Omada erfüllte alle Anforderungen von BKW, speziell in den Bereichen Access Management und rollenbasiertes Provisioning.

Funktioniert "Out of the Box"

Ein wichtiger Faktor aus Sicht des Energie- und Infrastruktur-Spezialisten war, dass die Lösung von Omada quasi "Out of the Box" funktionierte. Aufwendige Anpassungen waren bei der BKW Gruppe nicht erforderlich. Auch die Anbindung der Software an die bestehenden Lösungen für das Privileged Access Management (PAM) sowie das IT-Servicemanagement (ITSM) funktioniert nach Plan.

Daher zeigt sich Matthias Beurer, Projektleiter bei der BKW, mit der Lösung zufrieden: "Omada hat uns das benötigte Regulierungs- und Zugriffsmanagement ohne großen Aufwand oder Ramp-up ermöglicht. Wenn es um die Implementierung von Prozessen wie Joiner-Mover-Leaver und die rollenbasierte Benutzerrechteverwaltung geht, ist es außerdem ein großer Vorteil, dass wir das von Omada Identity angebotene Best-Practice-Prozess-Framework nutzen können."

Beurer sieht zudem strategische Vorteile für BKW durch den Einsatz der Software für Identity Governance and Administration: "Die Lösung von Omada passt zu unserem Weg, Automatisierung zu implementieren, was uns einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschafft."

