Um Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, müssen viele Entscheider heute den Grundstein legen durch deutlich mutigere Investitionen in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Technologie. New Ways of Working, die Nutzung von Cloud-, KI- und Big-Data-Lösungen, die Definition neuer Standards und Prozesse, realistische Nachhaltigkeitslösungen und die Notwendigkeit, sich ständig an neue Marktgegebenheiten anpassen zu müssen, sind nur einige der Herausforderungen, bei denen ein professionelles Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine den Unterschied machen wird

Technologie entwickelt sich exponentiell, aber viele Unternehmen mit beeindruckenden Erfolgsgeschichten und einer Historie von mehr als zwei Generationen sind aktuell noch dabei, ihre Legacy-Systeme zu modernisieren und den Innovationssprung gleich mit zu realisieren. Dahinter steht das Bestreben, bloß keine InnovationInnovation zu verschlafen und den Anschluss nicht zu verpassen. Es ist daher umso wichtiger, neben den Technologie-Investitionen die Menschen in diesem massiven Veränderungsprozess mitzunehmen und so gemeinsam den langfristigen Unternehmenserfolg sicher­zustellen.

Erfolgsfaktor Mensch

Die reine Anwendung technischer Neuheiten kann nur ein erster Schritt sein. Was ein Unternehmen wie Hapag-LloydHapag-Lloyd wirklich zukunfts­sicher macht, sind qualifizierte Mitarbeitende, die wissen, wie sie diese Technologien effizient und im Sinne des Unternehmens und vor allem der Kunden erfolgreich einsetzen können.

Unternehmen, die nicht in der Lage sind, die Balance zwischen Mensch und Maschine zu meistern, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Dekade nicht mehr geben. Daher räumen wir bei Hapag-Lloyd der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Aus- und Weiterbildung höchste Priorität ein. Das gilt auch für die Entwicklung unserer Teams durch gezielte strategische Initiativen und Investitionen.

Die kreative und professionelle Zusammen­arbeit zwischen Mensch und Maschine - basierend auf intelligenten Datenpools - wird für unseren Erfolg entscheidend sein. Dafür benötigen wir nicht nur neue Talente, sondern müssen besonders die Fähigkeiten unserer heutigen Teams signifikant ausbauen und strukturiert fördernfördern.

Technologie hat seit jeher Industrien, Prozesse und SkillsSkills signifikant beeinflusst und Märkte verändert. Sie wird auch in Zukunft entscheidend dafür sein, Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Der Mensch wird am Ende DER Erfolgsfaktor bleiben, wenn wir den Möglichkeiten der Technologie ein "Human Upgrade" verschaffen - durch Intelligenz, Kreativität und die Neugierde, sich auf Neues einzulassen, um immer wieder das Unmögliche möglich zu machen.

Investition in die Mitarbeitenden

Bei Hapag-Lloyd investieren wir durch globale Aus- und Weiterbildungsprogramme in die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, zum Beispiel mit der Hapag-Lloyd Academy: Ihr Ziel ist es, in den nächsten Jahren ein umfassendes globales Trainings- und Führungsprogramm aufzubauen - sowohl in Präsenz als auch digital.

Es wird unsere Kolleginnen und Kollegen während ihres gesamten Berufslebens unterstützen und ihre Kompetenzen stetig und professionell weiter­entwickeln. Nur so können wir kontinuierlich innovative Lösungen entwickeln - gemeinsam mit Partnern und Kunden - und unseren Beitrag für eine nachhaltige Lieferkette leisten. Wir bereiten unsere Mitarbeitenden schon heute auf die Arbeitswelt von morgen vor. Unser Ziel ist es, mit der Hapag-Lloyd Academy eine globale Lerngemeinschaft zu schaffen, in der sie ihre Talente und Fähigkeiten entwickeln können, und mit der wir auch Quereinsteigern neue Chancen bieten. Wir wissen auch, dass das richtige Arbeitsumfeld entscheidend ist, um Kreativität zu fördern und einen offenen Dialog über Hierarchien und Abteilungen hinweg zu ermöglichen. Zu diesem Zweck investieren wir in moderne Büros und fördern Activity-Based-Working.

Persönlich bin ich davon überzeugt, dass der Mensch auch im Zeitalter der Digitalisierung weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird. Während die Technologie vieles ermöglicht, schaffen Menschen einen Mehrwert durch Kreativität, durch Innovation, durch kontinuierliche zwischenmenschliche Interaktionen über Team- und Unternehmensgrenzen hinaus, und nicht zuletzt durch die Fähigkeit, immer wieder die richtigen Fragen zu stellen und den Status quo herauszufordern.

Wir müssen die Technologie sichtbarer und skalierbarer machen, aber wir müssen auch die Kreativität in den Vordergrund stellen und die Mitarbeitenden in diesen Prozess einbeziehen. Zukunftsfähigkeit beginnt bei den Prozessen und endet bei den Menschen. Neue Technologien helfen uns dabei, diesen Weg schneller, effizienter und klimaneutraler zu gehen.