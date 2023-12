Mit einem privaten 5G-Mobilfunknetzwerk der Deutschen TelekomTelekom vernetzt Eurogate drei seiner Containerterminals. Sie haben zusammen eine Fläche von rund sechs Millionen Quadratmetern.

Unterstützt wird der Mobilfunk-Provider durch Eqos Kommunikation. Der Spezialist für 5G-Infrastrukturen integriert acht Antennenanlagen in die Mobilfunkinfrastruktur vor Ort, beispielsweise an Lichtmasten. Die Arbeiten sollen bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.

Campusnetz ergänzt öffentliche 5G-Services

Die Telekom stattet jedes Hafenterminal mit einem 5G-Campusnetz aus. Es ergänzt das öffentliche Mobilfunknetz. Das "Campus-Netz L" stellt im 5G-Industrie-Frequenzspektrum zwischen 3,7 und 3,8 Gigahertz separate, lokale Verbindungen bereit. Die Datenrate beträgt bis zu 1,5 GBit/s pro Endsystem.

Das Campus-Netz L ermöglicht zudem den Aufbau einer CUPS-Infrastruktur (Control and User Plane Separation). Diese kombiniert ein zentrales 5G-Kernnetz innerhalb des Telekom-Netzes mit einem lokalen User Gateway für den Kunden.

Das Management des Netzes erfolgt durch die Telekom. Die Daten verbleiben jedoch auf dem Campus der Nutzer. Das Gateway reduziert außerdem die Latenzzeiten, weil die Daten direkt vom Endgerät über das private Netz zu den IT-Systemen der User laufen.

Digitaler Zwilling von Terminals

Der Betreiber von Containerterminals will die private Infrastruktur nutzen, um Steuerungs- und Prozesskontrollsysteme zu vernetzen und den Containerumschlag mithilfe automatischer beziehungsweise autonomer Umschlagsgeräte zu automatisieren.

Ein weiteres Einsatzfeld ist die An- und Auslieferung von Containern durch autonome LKW. Die industriellen Umschlaganlagen sollen außerdem über IIoT (Industrial Internet of ThingsInternet of Things) an eine Cloud angebunden werden. Die Daten will Eurogate zudem für ein digitales Abbild (Digital TwinDigital Twin) von Terminals nutzen.

Abläufe automatisieren

"Die 5G-Campusnetze werden uns beste Voraussetzungen dafür bieten, unsere Abläufe weiter zu automatisieren und innovative Logistik-Lösungen auf Basis von 5G5G zu erproben", sagt Michael Blach, Vorsitzender der Eurogate-Gruppengeschäftsführung.

"Dieses Projekt ist eine wichtige Grundlage für die Förderung des technologischen Ausbaus im Bereich der Hafenlogistik", ergänzt René Ihl, Geschäftsführer von Eqos Kommunikation. Er sieht die besondere Herausforderung darin, die Arbeiten im laufenden Betrieb durchzuführen: "Dadurch ist in der Realisierungsphase eine sehr enge Abstimmung mit dem Kunden sowie dem Betreiber notwendig."

Eurogate | 5G-Campusnetz

Branche: Logistik

Use Case: Automatisierung und DigitalisierungDigitalisierung von Abläufen beim Containerumschlag

Lösung: Vernetzung von Systemen und Transportmitteln mit 5G-Campusnetz

Partner: Eqos Kommunikation; Telekom